Panchang: 20 नवंबर का पंचांग, जानें गुरुवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त
संक्षेप: Panchang 20 November 2025: हिन्दू पंचांग का इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है। पंचांग का मतलब अर्थ है पांच अंगो वाला। पंचांग में समय की गणना के पांच अंग होते हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। चलिए जानते हैं आज यानी कि 20 नवंबर, गुरुवार के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 20 नवंबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 20 नवंबर, गुरुवार, शक संवत्: 29 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 05 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 28 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या तिथि दोपहर 12.17 मिनट तक, विशाखा नक्षत्र प्रातः 10.59 मिनट तक पश्चात अनुराधा नक्षत्र शोभन योग प्रातः 09.53 मिनट तक पश्चात अतिगण्ड योग। चंद्रमा वृश्चिक राशि में (दिन-रात)।
सूर्य दक्षिणायन। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। मार्गशीर्ष अमावस (स्नानदानादि)।
सूर्योदय 06:48 ए एम
सूर्यास्त 05:26 पी एम
चन्द्रोदय चन्द्रोदय नहीं
चन्द्रास्त 05:13 पी एम
जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:01 ए एम से 05:54 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:28 ए एम से 06:48 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:45 ए एम से 12:28 पी एम
विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:35 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:26 पी एम से 05:52 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:26 पी एम से 06:46 पी एम
अमृत काल 02:15 ए एम, नवम्बर 21 से 04:03 ए एम, नवम्बर 21
निशिता मुहूर्त 11:40 पी एम से 12:34 ए एम, नवम्बर 21
सर्वार्थ सिद्धि योग 10:58 ए एम से 06:49 ए एम, नवम्बर 21
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 01:26 पी एम से 02:46 पी एम
यमगण्ड 06:48 ए एम से 08:07 ए एम
आडल योग 06:48 ए एम से 10:58 ए एम
दुर्मुहूर्त 10:20 ए एम से 11:03 ए एम, 02:35 पी एम से 03:18 पी एम
गुलिक काल 09:27 ए एम से 10:47 ए एम
वर्ज्य 03:28 पी एम से 05:16 पी एम
विंछुड़ो पूरे दिन
बाण रज 12:55 पी एम से पूर्ण रात्रि तक