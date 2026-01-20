Panchang 20 January 2026: आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन, जानें मंगलवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 20 January 2026: हिन्दू पंचांग को ध्यान में रखकर दिन की पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। इसकी मदद से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगता है। जानें आज यानी मंगलवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में…

Jan 20, 2026 06:20 am IST

Panchang, 20 जनवरी 2026 का पंचांग: राष्ट्रीय मिति पौष 30, शक संवत 1947, माघ शुक्ल, द्वितीया, मंगलवार, विक्रम संवत 2082। सौर माघ मास प्रविष्टे 07, रज्जब 30, हिजरी 1447 (मुस्लिम) तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 जनवरी 2026 ई.। सूर्य उत्तरायण, दक्षिण गोल, शिशिर ऋतुः। राहुकाल दोपहर 03 बजे से 04 बजकर 30 मिनट तक। द्वितीया तिथि अर्धरात्रोत्तर 04 बजकर 04 मिनट तक उपरांत तृतीया तिथि का आरंभ।

सूर्योदय 07:14 ए एम

सूर्यास्त 05:50 पी एम

चन्द्रोदय 08:17 ए एम

चन्द्रास्त 07:20 पी एम

आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन आज मंगलवार है और गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन मां तारा की पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने पर घर में सुख-समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। तंत्र-मंत्र और साधना के लिए ये पूजा खास होती है। आज शुक्ल पक्ष की दित्तीया तिथि भी है और आज द्विपुष्कर योग बन रहा है। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होने वाला है। साथ ही आज हनुमान भगवान की पूजा का दिन है तो ऐसे में मंगलवार का व्रत भी रखा जाएगा।

पंचांग तिथि द्वितीया - 02:42 ए एम, जनवरी 21 तक

नक्षत्र श्रवण - 01:06 पी एम तक

योग सिद्धि - 08:01 पी एम तक

करण बालव - 02:31 पी एम तक

वार मंगलवार

पक्ष शुक्ल पक्ष

जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:21 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:54 ए एम से 07:14 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:11 पी एम से 12:53 पी एम

विजय मुहूर्त 02:18 पी एम से 03:01 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:48 पी एम से 06:15 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:50 पी एम से 07:11 पी एम

अमृत काल 03:12 ए एम, जनवरी 21 से 04:51 ए एम, जनवरी 21

निशिता मुहूर्त 12:05 ए एम, जनवरी 21 से 12:59 ए एम, जनवरी 21

द्विपुष्कर योग 01:06 पी एम से 02:42 ए एम, जनवरी 21

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 03:11 पी एम से 04:31 पी एम

यमगण्ड 09:53 ए एम से 11:13 ए एम

गुलिक काल 12:32 पी एम से 01:52 पी एम

विडाल योग 07:14 ए एम से 01:06 पी एम

वर्ज्य 05:15 पी एम से 06:54 पी एम

बाण चोर - 12:35 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

दुर्मुहूर्त 09:21 ए एम से 10:04 ए एम, 11:12 पी एम से 12:05 ए एम, जनवरी 21