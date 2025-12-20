Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़panchang 20 december 2025 saturday shubh and ashubh muhurat today
Panchang 20 December 2025: आज है पौष कृष्ण अमावस्या तिथि, जानें शनिवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

Panchang 20 December 2025: आज है पौष कृष्ण अमावस्या तिथि, जानें शनिवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Panchang 20 December 2025: हिन्दू पंचांग का इस्तेमाल करके पूजा-पाठ से जुड़ी चीजों के लिए शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। आज पौष कृष्ण अमावस्या तिथि है। ऐसे में जानें आज यानी 20 दिसंबर के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में… 

Dec 20, 2025 05:11 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Panchang, 20 दिसंबर 2025 का पंचांग: राष्ट्रीय मिति मार्गशीर्ष 29, शक संवत 1947, पौष, कृष्ण, अमावस्या (वृद्धि), शनिवार, विक्रम संवत 2082। सौर पौष मास प्रविष्टे 06, जमादि उल आखिर 28, हिजरी 1447 (मुस्लिम) तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 दिसम्बर 2025 ई.। सूर्य दक्षिणायन, दक्षिण गोल, हेमन्त ऋतुः। राहूकाल प्रातः 09 बजे से 10 बजकर 30 मिनट तक। अमावस्या तिथि प्रातः 07 बजकर 13 मिनट तक उपरांत प्रतिपदा तिथि का आरंभ।

सूर्योदय 07:09 ए एम

सूर्यास्त 05:28 पी एम

चन्द्रोदय 07:27 ए एम

चन्द्रास्त 05:33 पी एम

आज है पौष कृष्ण अमावस्या तिथि

बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार आज पौष कृष्ण अमावस्या तिथि है। हिंदू धर्म में इसे महत्वपूर्ण अमावस्या तिथियों में से एक माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन किया गया दान-पुण्य और पितृ पूजन से आत्मा की शुद्धि होती है और कई रुके हुए काम बन जाते हैं। साथ ही विधि-विधान से की गई पूजा से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। यह अमावस्या पौष महीने के कृष्ण पक्ष पर पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किए गए पुण्य से कर्मों का फल जल्दी मिलता है। साथ ही इस दिन का दीपदान भी काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा जरूरतमंदों को कपड़े और खाना दान करने से भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है।

जानें शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:20 ए एम से 06:14 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:47 ए एम से 07:09 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:58 ए एम से 12:39 पी एम

विजय मुहूर्त 02:02 पी एम से 02:43 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:26 पी एम से 05:53 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:28 पी एम से 06:51 पी एम

अमृत काल 06:17 पी एम से 08:03 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:52 पी एम से

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 09:44 ए एम से 11:01 ए एम

यमगण्ड 01:36 पी एम से 02:54 पी एम

आडल योग 01:21 ए एम, दिसम्बर 21 से 07:10 ए एम, दिसम्बर 21

ज्वालामुखी योग 07:12 ए एम से 01:21 ए एम, दिसम्बर 21

गुलिक काल 07:09 ए एम से 08:27 ए एम

दुर्मुहूर्त 07:09 ए एम से 07:50 ए एम, 07:50 ए एम से 08:32 ए एम

वर्ज्य 07:41 ए एम से 09:27 ए एम

11:35 पी एम से 01:21 ए एम, दिसम्बर 21

गण्ड मूल 07:09 ए एम से 01:21 ए एम, दिसम्बर 21

बाण रज - 02:18 ए एम, दिसम्बर 21 तकBaana

