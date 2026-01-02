Panchang 2 January 2026: आज साल का दूसरा दिन, जानें शुक्रवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 2 January 2026: हिन्दू पंचांग से ही हर दिन की पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। आज 2026 का दूसरा दिन और आज शुक्रवार की पूजा होगी। जानें साल के पहले शुक्रवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में…

Panchang, 2 जनवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 02 जनवरी, शुक्रवार शक संवत्: 12 पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 19 पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 12 रज्जब, 1447, विक्रमी संवत्: पौष शुक्ल चतुर्दशी तिथि सायं 06.54 बजे तक पश्चात पूर्णिमा तिथि, मृगशीर्ष नक्षत्र रात्रि 08.04 बजे तक, चंद्रमा वृष राशि में प्रातः 09.26 बजे तक उपरांत मिथुन राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा सायं 06.54 बजे से सूर्योदय पूर्व 05.14 बजे तक। ईशान व्रत। श्री सत्यनारायण व्रत।

आज है साल का दूसरा दिन नए साल का आगमन कल हो चुका है। गुरुवार के दिन शुरु हुए नए साल पर कई शुभ योग बने। साथ ही कल प्रदोष व्रत था। आज 2 जनवरी है और साल का पहला शुक्रवार है। ऐसे में आज के दिन की पूजा का विशेष महत्व होगा। बता दें कि हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में आज के दिन विधि-विधान के साथ मां लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए।

जानें शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:25 ए एम से 06:20 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:52 ए एम से 07:14 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:04 पी एम से 12:46 पी एम

विजय मुहूर्त 02:09 पी एम से 02:50 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:33 पी एम से 06:01 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:36 पी एम से 06:58 पी एम

अमृत काल 12:16 पी एम से 01:41 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:58 पी एम से 12:53 ए एम, जनवरी 03

रवि योग 07:14 ए एम से 08:04 पी एम

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 11:07 ए एम से 12:25 पी एम

यमगण्ड 03:01 पी एम से 04:18 पी एम

आडल योग 07:14 ए एम से 08:04 पी एम

दुर्मुहूर्त 09:19 ए एम से 10:00 ए एम, 12:46 पी एम से 01:27 पी एम

गुलिक काल 08:32 ए एम से 09:50 ए एम

वर्ज्य 03:33 ए एम, जनवरी 03 से 04:59 ए एम, जनवरी 03

भद्रा 06:53 पी एम से 05:11 ए एम, जनवरी 03