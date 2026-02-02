Aaj Ka Panchang: 2 फरवरी 2026 का पंचांग, जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 2 February 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang, 2 फरवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 2 फरवरी, सोमवार, शक संवत्: 13 माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 20 माघ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 13 शब्बान, 1447, विक्रमी संवत्: फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा तिथि 01:52 ए एम, फरवरी 03 तक, अश्लेशा नक्षत्र 10:47 पी एम तक बजे तक पश्चात मघा नक्षत्र, बालव करण। आयुष्मान् योग 07:21 ए एम तक पश्चात सौभाग्य योग। चंद्रमा कर्क राशि में 10:47 पी एम तक फिर सिंह राशि में। सूर्य मकर राशि में। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। सुबह 08:30 बजे से राहुकालम् शुरू। फाल्गुन माह आज से प्रारम्भ।
जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
सूर्योदय 07:09 ए एम
सूर्यास्त 06:01 पी एम
चन्द्रोदय 06:33 पी एम
चन्द्रास्त 07:27 ए एम
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त 05:24 ए एम से 06:16 ए एम
- प्रातः सन्ध्या 05:50 ए एम से 07:09 ए एम
- अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:57 पी एम
- विजय मुहूर्त 02:24 पी एम से 03:07 पी एम
- गोधूलि मुहूर्त 05:59 पी एम से 06:25 पी एम
- सायाह्न सन्ध्या 06:01 पी एम से 07:20 पी एम
- अमृत काल 09:16 पी एम से 10:47 पी एम
- निशिता मुहूर्त 12:08 ए एम, फरवरी 03 से 01:01 ए एम, फरवरी 03
अशुभ मुहूर्त
- राहुकाल 08:30 ए एम से 09:52 ए एम
- यमगण्ड 11:13 ए एम से 12:35 पी एम
- आडल योग 10:47 पी एम से 07:08 ए एम, फरवरी 03
- दुर्मुहूर्त 12:57 पी एम से 01:40 पी एम
- गुलिक काल 01:56 पी एम से 03:18 पी एम 03:07 पी एम से 03:51 पी एम
- वर्ज्य 12:08 पी एम से 01:39 पी एम
- गण्ड मूल पूरे दिन
- बाण मृत्यु - 07:35 ए एम से पूर्ण रात्रि तक
चौघड़िया मुहूर्त
अमृत - सर्वोत्तम
07:09 ए एम से 08:30 ए एम
काल - हानि
08:30 ए एम से 09:52 ए एम काल वेला
शुभ - उत्तम
09:52 ए एम से 11:13 ए एम
रोग - अमंगल
11:13 ए एम से 12:35 पी एम
उद्वेग - अशुभ
12:35 पी एम से 01:56 पी एम
चर - सामान्य
01:56 पी एम से 03:18 पी एम
लाभ - उन्नति
03:18 पी एम से 04:40 पी एम वार वेला
अमृत - सर्वोत्तम
04:40 पी एम से 06:01 पी एम
चर - सामान्य
06:01 पी एम से 07:39 पी एम
रोग - अमंगल
07:39 पी एम से 09:18 पी एम
काल - हानि
09:18 पी एम से 10:56 पी एम
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
- मृत्यु पञ्चक - 07:09 ए एम से 07:47 ए एम
- अग्नि पञ्चक - 07:47 ए एम से 09:15 ए एम
- शुभ मुहूर्त - 09:15 ए एम से 10:40 ए एम
- मृत्यु पञ्चक - 10:40 ए एम से 12:15 पी एम
- अग्नि पञ्चक - 12:15 पी एम से 02:10 पी एम
- शुभ मुहूर्त - 02:10 पी एम से 04:25 पी एम
- रज पञ्चक - 04:25 पी एम से 06:45 पी एम
- शुभ मुहूर्त - 06:45 पी एम से 09:03 पी एम
- चोर पञ्चक - 09:03 पी एम से 10:47 पी एम
- शुभ मुहूर्त - 10:47 पी एम से 11:19 पी एम
- रोग पञ्चक - 11:19 पी एम से 01:38 ए एम, फरवरी 03
- शुभ मुहूर्त - 01:38 ए एम, फरवरी 03 से 01:52 ए एम, फरवरी 03
- मृत्यु पञ्चक - 01:52 ए एम, फरवरी 03 से 03:57 ए एम, फरवरी 03
- अग्नि पञ्चक - 03:57 ए एम, फरवरी 03 से 06:01 ए एम, फरवरी 03
- शुभ मुहूर्त - 06:01 ए एम, फरवरी 03 से 07:08 ए एम, फरवरी 03