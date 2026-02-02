Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Panchang 2 February 2026 time shubh ashubh muhurat today
Aaj Ka Panchang: 2 फरवरी 2026 का पंचांग, जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang: 2 फरवरी 2026 का पंचांग, जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Panchang 2 February 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Feb 02, 2026 06:08 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aaj Ka Panchang, 2 फरवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 2 फरवरी, सोमवार, शक संवत्: 13 माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 20 माघ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 13 शब्बान, 1447, विक्रमी संवत्: फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा तिथि 01:52 ए एम, फरवरी 03 तक, अश्लेशा नक्षत्र 10:47 पी एम तक बजे तक पश्चात मघा नक्षत्र, बालव करण। आयुष्मान् योग 07:21 ए एम तक पश्चात सौभाग्य योग। चंद्रमा कर्क राशि में 10:47 पी एम तक फिर सिंह राशि में। सूर्य मकर राशि में। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। सुबह 08:30 बजे से राहुकालम् शुरू। फाल्गुन माह आज से प्रारम्भ।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

सूर्योदय 07:09 ए एम

सूर्यास्त 06:01 पी एम

चन्द्रोदय 06:33 पी एम

चन्द्रास्त 07:27 ए एम

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल 2 फरवरी: इन 6 राशियों का दिन रहेगा शानदार, खूब होगा लाभ

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त 05:24 ए एम से 06:16 ए एम
  • प्रातः सन्ध्या 05:50 ए एम से 07:09 ए एम
  • अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:57 पी एम
  • विजय मुहूर्त 02:24 पी एम से 03:07 पी एम
  • गोधूलि मुहूर्त 05:59 पी एम से 06:25 पी एम
  • सायाह्न सन्ध्या 06:01 पी एम से 07:20 पी एम
  • अमृत काल 09:16 पी एम से 10:47 पी एम
  • निशिता मुहूर्त 12:08 ए एम, फरवरी 03 से 01:01 ए एम, फरवरी 03

अशुभ मुहूर्त

  • राहुकाल 08:30 ए एम से 09:52 ए एम
  • यमगण्ड 11:13 ए एम से 12:35 पी एम
  • आडल योग 10:47 पी एम से 07:08 ए एम, फरवरी 03
  • दुर्मुहूर्त 12:57 पी एम से 01:40 पी एम
  • गुलिक काल 01:56 पी एम से 03:18 पी एम 03:07 पी एम से 03:51 पी एम
  • वर्ज्य 12:08 पी एम से 01:39 पी एम
  • गण्ड मूल पूरे दिन
  • बाण मृत्यु - 07:35 ए एम से पूर्ण रात्रि तक

ये भी पढ़ें:मेष राशि में होगा सूर्य का महागोचर, 1 महीने तक चमकेगा इन राशियों का भाग्य
ये भी पढ़ें:2-8 फरवरी तक 4 राशियों की झोली में खुशियां ही खुशियां, 3 राशियां रखें खास ध्यान

चौघड़िया मुहूर्त

अमृत - सर्वोत्तम

07:09 ए एम से 08:30 ए एम

काल - हानि

08:30 ए एम से 09:52 ए एम काल वेला

शुभ - उत्तम

09:52 ए एम से 11:13 ए एम

रोग - अमंगल

11:13 ए एम से 12:35 पी एम

उद्वेग - अशुभ

12:35 पी एम से 01:56 पी एम

चर - सामान्य

01:56 पी एम से 03:18 पी एम

लाभ - उन्नति

03:18 पी एम से 04:40 पी एम वार वेला

अमृत - सर्वोत्तम

04:40 पी एम से 06:01 पी एम

चर - सामान्य

06:01 पी एम से 07:39 पी एम

रोग - अमंगल

07:39 पी एम से 09:18 पी एम

काल - हानि

09:18 पी एम से 10:56 पी एम

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त

  • मृत्यु पञ्चक - 07:09 ए एम से 07:47 ए एम
  • अग्नि पञ्चक - 07:47 ए एम से 09:15 ए एम
  • शुभ मुहूर्त - 09:15 ए एम से 10:40 ए एम
  • मृत्यु पञ्चक - 10:40 ए एम से 12:15 पी एम
  • अग्नि पञ्चक - 12:15 पी एम से 02:10 पी एम
  • शुभ मुहूर्त - 02:10 पी एम से 04:25 पी एम
  • रज पञ्चक - 04:25 पी एम से 06:45 पी एम
  • शुभ मुहूर्त - 06:45 पी एम से 09:03 पी एम
  • चोर पञ्चक - 09:03 पी एम से 10:47 पी एम
  • शुभ मुहूर्त - 10:47 पी एम से 11:19 पी एम
  • रोग पञ्चक - 11:19 पी एम से 01:38 ए एम, फरवरी 03
  • शुभ मुहूर्त - 01:38 ए एम, फरवरी 03 से 01:52 ए एम, फरवरी 03
  • मृत्यु पञ्चक - 01:52 ए एम, फरवरी 03 से 03:57 ए एम, फरवरी 03
  • अग्नि पञ्चक - 03:57 ए एम, फरवरी 03 से 06:01 ए एम, फरवरी 03
  • शुभ मुहूर्त - 06:01 ए एम, फरवरी 03 से 07:08 ए एम, फरवरी 03

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Aaj Ka Panchang Today Panchang
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने