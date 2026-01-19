Panchang: 19 जनवरी 2026 का पंचांग, जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 19 January 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Jan 19, 2026 06:13 am IST

Panchang, 19 जनवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 19 जनवरी, सोमवार, शक संवत्: 29, पौष, (सौर) शक 1947, पंजाब पंचांग: 06, माघ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 29, रज्जब 1447, विक्रमी संवत्: माघ कृष्ण प्रतिपदा 02:14 ए एम, जनवरी 20 तक, पश्चात द्वितीया तिथि, उत्तराषाढा नक्षत्र 11:52 ए एम तक पश्चात श्रवण नक्षत्र। वज्र योग 08:45 पी एम तक। चंद्रमा मकर राशि में। सूर्य उत्तरायण। 08:34 ए एम से राहुकालम् शुरू। माघ गुप्त नवरात्रि। इष्टि। सर्वार्थ सिद्धि योग।

सूर्योदय 07:14 ए एम

सूर्यास्त 05:49 पी एम

चन्द्रोदय 07:40 ए एम

चन्द्रास्त 06:20 पी एम

जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:21 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:54 ए एम से 07:14 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:11 पी एम से 12:53 पी एम

विजय मुहूर्त 02:18 पी एम से 03:00 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:47 पी एम से 06:14 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:49 पी एम से 07:10 पी एम

अमृत काल 02:10 ए एम, जनवरी 20 से 03:51 ए एम, जनवरी 20

निशिता मुहूर्त 12:05 ए एम, जनवरी 20 से 12:59 ए एम, जनवरी 20

सर्वार्थ सिद्धि योग 11:52 ए एम से 07:14 ए एम, जनवरी 20

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 08:34 ए एम से 09:53 ए एम

यमगण्ड 11:13 ए एम से 12:32 पी एम

आडल योग 07:14 ए एम से 01:34 पी एम

विडाल योग 01:34 पी एम से 07:14 ए एम, जनवरी 20

गुलिक काल 01:51 पी एम से 03:11 पी एम

दुर्मुहूर्त 12:53 पी एम से 01:35 पी एम, 03:00 पी एम से 03:42 पी एम

वर्ज्य 04:04 पी एम से 05:45 पी एम

बाण रज - 01:01 पी एम तक

आज के दिन पञ्चक रहित मुहूर्त शुभ मुहूर्त - 07:14 ए एम से 08:42 ए एम

रोग पञ्चक - 08:42 ए एम से 10:10 ए एम

शुभ मुहूर्त - 10:10 ए एम से 11:35 ए एम

शुभ मुहूर्त - 11:35 ए एम से 11:52 ए एम

रोग पञ्चक - 11:52 ए एम से 01:10 पी एम

शुभ मुहूर्त - 01:10 पी एम से 03:05 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 03:05 पी एम से 05:20 पी एम

अग्नि पञ्चक - 05:20 पी एम से 07:40 पी एम

शुभ मुहूर्त - 07:40 पी एम से 09:58 पी एम