Hindi Newsधर्म न्यूज़panchang 19 december 2025 paush amavasya friday shubh and ashubh muhurat today
Panchang 19 December 2025: आज है पौष अमावस्या तिथि, बन रहा ये संयोग, जानें शुक्रवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

Panchang 19 December 2025: आज है पौष अमावस्या तिथि, बन रहा ये संयोग, जानें शुक्रवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Panchang 19 December 2025: हिन्दू पंचांग की मदद से पूजा-पाठ से जुड़ी चीजों के लिए शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। पंचांग का मतलब है पांच अंगो वाला। इसमें समय की गणना 5 चीजों के आधार पर होती है। ये पांच चीजें हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण।

Dec 19, 2025 05:17 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Panchang, 19 दिसंबर 2025 का पंचांग: राष्ट्रीय मिति मार्गशीर्ष 28, शक संवत 1947, पौष, कृष्ण, अमावस्या, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082। सौर पौष मास प्रविष्टे 05, जमादि उल आखिर, 27, हिजरी 1447 (मुस्लिम) तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 दिसंबर 2025 ई.। सूर्य दक्षिणायन, दक्षिण गोल, हेमन्त ऋतुः। राहुकाल प्रातः 10 बजकर 30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक।

सूर्योदय 07:09 ए एम

सूर्यास्त 05:28 पी एमt

चन्द्रोदय चन्द्रोदय नहीं

चन्द्रास्त 04:40 पी एम

आज है ये खास तिथि

बता दें कि आज पौष अमावस्या तिथि है। ये इस महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर पड़ता है। आज का दिन कई मायनों में खास है। आज की तिथि पर ज्येष्ठा नक्षत्र और शूल योग का संयोग भी बन रहा है, जिसे बेहद ही शुभ माना जाता है।

आज करें ये उपाय

आज पौष अमावस्या तिथि है और आज के दिन पीपल के पेड़ से जुड़ा एक खास उपाय है, जो जिंदगी की हर बाधा को दूर करने में सक्षम है। आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीया जलाएं। साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा करना भी काफी शुभ माना जाता है।

जानें शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:19 ए एम से 06:14 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:47 ए एम से 07:09 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:58 ए एम से 12:39 पी एम

विजय मुहूर्त 02:02 पी एम से 02:43 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:25 पी एम से 05:53 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:28 पी एम से 06:50 पी एम

अमृत काल 01:03 पी एम से 02:50 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:51 पी एम से 12:46 ए एम, दिसम्बर 20

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 11:01 ए एम से 12:18 पी एम

यमगण्ड 02:53 पी एम से 04:11 पी एम

आडल योग 07:09 ए एम से 10:51 पी एम

ज्वालामुखी योग 07:12 ए एम, दिसम्बर 20 से 07:09 ए एम, दिसम्बर 20Fire

गुलिक काल 08:26 ए एम से 09:43 ए एम

दुर्मुहूर्त 09:13 ए एम से 09:54 ए एम, 12:39 पी एम से 01:20 पी एम

गण्ड मूल पूरे दिन

बाण रज - 02:45 ए एम, दिसम्बर 20 से पूर्ण रात्रि तक

विंछुड़ो 07:09 ए एम से 10:51 पी एम

