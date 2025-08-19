Panchang: 19 अगस्त 2025 का पंचांग, जानें मंगलवार को अजा एकादशी के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 19 August 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Tue, 19 Aug 2025 06:04 AM

Panchang, 19 अगस्त 2025 का पंचांग: 18 अगस्त, मंगलवार, शक संवत्: 28, श्रावण (सौर) शक 1947, पंजाब पंचांग: 04, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 24, सफर 1447, विक्रमी संवत् : भाद्रपद कृष्ण एकादशी 03:32 पी एम तक पश्चात द्वादशी तिथि। आर्द्रा नक्षत्र 01:07 ए एम, अगस्त 20 तक। वज्र योग 08:30 पी एम तक पाश्चात सिद्धि योग। चंद्रमा मिथुन राशि में। बालव करण 03:32 पी एम तक।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। दोपहर 03:40 पी एम से राहुकालम् शुरू। अजा एकादशी।

सूर्योदय- 05:52 ए एम

सूर्यास्त- 06:57 पी एम

चन्द्रोदय- 02:29 ए एम, अगस्त 20

चन्द्रास्त- 04:18 पी एम

जानें मंगलवार को अजा एकादशी के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:25 ए एम से 05:09 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:47 ए एम से 05:52 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:58 ए एम से 12:51 पी एम

विजय मुहूर्त 02:35 पी एम से 03:27 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:57 पी एम से 07:18 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:57 पी एम से 08:02 पी एम

अमृत काल 03:32 पी एम से 05:04 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:03 ए एम, अगस्त 20 से 12:47 ए एम, अगस्त 20

त्रिपुष्कर योग 01:07 ए एम, अगस्त 20 से 05:53 ए एम, अगस्त 20

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 03:40 पी एम से 05:19 पी एम

यमगण्ड 09:08 ए एम से 10:46 ए एम

गुलिक काल 12:24 पी एम से 02:02 पी एम

दुर्मुहूर्त 08:29 ए एम से 09:22 ए एम, 11:19 पी एम से 12:03 ए एम, अगस्त 20

वर्ज्य 10:09 ए एम से 11:41 ए एम

बाण अग्नि - 04:50 ए एम, अगस्त 20 तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त रज पञ्चक - 05:52 ए एम से 08:03 ए एम

शुभ मुहूर्त - 08:03 ए एम से 10:20 ए एम

चोर पञ्चक - 10:20 ए एम से 12:39 पी एम

शुभ मुहूर्त - 12:39 पी एम से 02:58 पी एम

रोग पञ्चक - 02:58 पी एम से 03:32 पी एम

शुभ मुहूर्त - 03:32 पी एम से 05:02 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 05:02 पी एम से 06:44 पी एम

अग्नि पञ्चक - 06:44 पी एम से 08:11 पी एम

शुभ मुहूर्त - 08:11 पी एम से 09:36 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 09:36 पी एम से 11:11 पी एम