Panchang: 18 नवंबर का पंचांग, जानें मंगलवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त
संक्षेप: Panchang 18 November 2025: हिन्दू पंचांग का इस्तेमाल काफी लंबे समय से होता चला आ रहा है। पंचांग शब्द का मतलब अर्थ है पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। चलिए जानते हैं आज यानी कि 18 नवंबर, मंगलवार के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 18 नवंबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार 18 नवंबर, मंगलवार, शक संवत्: 27 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 03 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 26 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी तिथि प्रातः 07.13 मिनट तक पश्चात चतुर्दशी तिथि, स्वाति नक्षत्र (दिन-रात), आयुष्मान योग प्रातः 08.09 मिनट तक पश्चात सौभाग्य योग, वणिज करण। चंद्रमा तुला राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। हेमंत ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 07.13 मिनट से रात्रि 08.29 मिनट तक। मास शिवरात्रि व्रत।
सूर्योदय 06:46 ए एम
सूर्यास्त 05:26 पी एम
चन्द्रोदय 05:51 ए एम
चन्द्रास्त 04:02 पी एम
जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:00 ए एम से 05:53 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:26 ए एम से 06:46 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:45 ए एम से 12:28 पी एम
विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:36 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:26 पी एम से 05:53 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:26 पी एम से 06:46 पी एम
अमृत काल 10:06 पी एम से 11:54 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:40 पी एम से 12:33 ए एम, नवम्बर 19
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 02:46 पी एम से 04:06 पी एम
यमगण्ड 09:26 ए एम से 10:46 ए एम
आडल योग पूरे दिन
दुर्मुहूर्त 08:54 ए एम से 09:37 ए एम, 10:46 पी एम से 11:40 पी एम
गुलिक काल 12:06 पी एम से 01:26 पी एम
वर्ज्य 11:19 ए एम से 01:07 पी एम
भद्रा 07:12 ए एम से 08:27 पी एम
बाण मृत्यु - 01:21 पी एम तक
अग्नि - 01:21 पी एम से पूर्ण रात्रि तक