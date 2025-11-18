Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़panchang 18 november 2025 navratri time shubh ashubh muhurat today
Panchang: 18 नवंबर का पंचांग, जानें मंगलवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

Panchang: 18 नवंबर का पंचांग, जानें मंगलवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 18 November 2025: हिन्दू पंचांग का इस्तेमाल काफी लंबे समय से होता चला आ रहा है। पंचांग शब्द का मतलब अर्थ है पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। चलिए जानते हैं आज यानी कि 18 नवंबर, मंगलवार के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Tue, 18 Nov 2025 05:34 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Panchang, 18 नवंबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार 18 नवंबर, मंगलवार, शक संवत्: 27 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 03 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 26 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी तिथि प्रातः 07.13 मिनट तक पश्चात चतुर्दशी तिथि, स्वाति नक्षत्र (दिन-रात), आयुष्मान योग प्रातः 08.09 मिनट तक पश्चात सौभाग्य योग, वणिज करण। चंद्रमा तुला राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। हेमंत ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 07.13 मिनट से रात्रि 08.29 मिनट तक। मास शिवरात्रि व्रत।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूर्योदय 06:46 ए एम

सूर्यास्त 05:26 पी एम

चन्द्रोदय 05:51 ए एम

चन्द्रास्त 04:02 पी एम

जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:00 ए एम से 05:53 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:26 ए एम से 06:46 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:45 ए एम से 12:28 पी एम

विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:36 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:26 पी एम से 05:53 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:26 पी एम से 06:46 पी एम

अमृत काल 10:06 पी एम से 11:54 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:40 पी एम से 12:33 ए एम, नवम्बर 19

ये भी पढ़ें:साप्ताहिक पंचांग 15-21 नवंबर: वृश्चिक में होगा सूर्य का गोचर, जानें शुभ मुहूर्त

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 02:46 पी एम से 04:06 पी एम

यमगण्ड 09:26 ए एम से 10:46 ए एम

आडल योग पूरे दिन

दुर्मुहूर्त 08:54 ए एम से 09:37 ए एम, 10:46 पी एम से 11:40 पी एम

गुलिक काल 12:06 पी एम से 01:26 पी एम

वर्ज्य 11:19 ए एम से 01:07 पी एम

भद्रा 07:12 ए एम से 08:27 पी एम

बाण मृत्यु - 01:21 पी एम तक

अग्नि - 01:21 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Today Panchang Aaj Ka Panchang
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने