Panchang: 18 जनवरी 2026 का पंचांग, जानें रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 18 January 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Jan 18, 2026 06:35 am IST

Panchang, 18 जनवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 18 जनवरी, रविवार, शक संवत्: 28, पौष, (सौर) शक 1947, पंजाब पंचांग: 05, माघ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 28, रज्जब 1447, विक्रमी संवत्: माघ कृष्ण अमावस्या 01:21 ए एम, जनवरी 19 तक, पश्चात प्रतिपदा तिथि, पूर्वाषाढा नक्षत्र 10:14 ए एम तक पश्चात उत्तराषाढा नक्षत्र। हर्षण योग 09:11 पी एम तक। चंद्रमा धनु राशि में 04:41 पी एम तक। सूर्य उत्तरायण। शाम 04:29 पी एम से राहुकालम् शुरू। तिलद्वादशी। संक्रान्ति करिदिन। मौनी अमावस्या। दर्श अमावस्या। माघ अमावस्या।

सूर्योदय: 07:15 ए एम

सूर्यास्त: 05:49 पी एम

चन्द्रोदय: चन्द्रोदय नहीं

चन्द्रास्त: 05:20 पी एम

जानें रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:21 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:54 ए एम से 07:15 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:10 पी एम से 12:53 पी एम

विजय मुहूर्त 02:17 पी एम से 03:00 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:46 पी एम से 06:13 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:49 पी एम से 07:09 पी एम

अमृत काल 05:02 ए एम, जनवरी 19 से 06:44 ए एम, जनवरी 19

निशिता मुहूर्त 12:05 ए एम, जनवरी 19 से 12:58 ए एम, जनवरी 19

सर्वार्थ सिद्धि योग 10:14 ए एम से 07:14 ए एम, जनवरी 19

अशुभ समय राहुकाल 04:29 पी एम से 05:49 पी एम

यमगण्ड 12:32 पी एम से 01:51 पी एम

आडल योग 07:15 ए एम से 10:14 ए एम, 05:30 ए एम, जनवरी 19 से 07:14 ए एम, जनवरी 19

दुर्मुहूर्त 04:24 पी एम से 05:06 पी एम

गुलिक काल 03:10 पी एम से 04:29 पी एम

वर्ज्य 06:46 पी एम से 08:29 पी एम

बाण रज - 01:27 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त शुभ मुहूर्त - 07:15 ए एम से 08:46 ए एम

रोग पञ्चक - 08:46 ए एम से 10:14 ए एम

शुभ मुहूर्त - 10:14 ए एम से 10:14 ए एम

मृत्यु पञ्चक - 10:14 ए एम से 11:39 ए एम

रोग पञ्चक - 11:39 ए एम से 01:14 पी एम

शुभ मुहूर्त - 01:14 पी एम से 03:09 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 03:09 पी एम से 05:24 पी एम

अग्नि पञ्चक - 05:24 पी एम से 07:44 पी एम

शुभ मुहूर्त - 07:44 पी एम से 10:02 पी एम