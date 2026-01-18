Panchang: 18 जनवरी 2026 का पंचांग, जानें रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 18 January 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 18 जनवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 18 जनवरी, रविवार, शक संवत्: 28, पौष, (सौर) शक 1947, पंजाब पंचांग: 05, माघ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 28, रज्जब 1447, विक्रमी संवत्: माघ कृष्ण अमावस्या 01:21 ए एम, जनवरी 19 तक, पश्चात प्रतिपदा तिथि, पूर्वाषाढा नक्षत्र 10:14 ए एम तक पश्चात उत्तराषाढा नक्षत्र। हर्षण योग 09:11 पी एम तक। चंद्रमा धनु राशि में 04:41 पी एम तक। सूर्य उत्तरायण। शाम 04:29 पी एम से राहुकालम् शुरू। तिलद्वादशी। संक्रान्ति करिदिन। मौनी अमावस्या। दर्श अमावस्या। माघ अमावस्या।
सूर्योदय: 07:15 ए एम
सूर्यास्त: 05:49 पी एम
चन्द्रोदय: चन्द्रोदय नहीं
चन्द्रास्त: 05:20 पी एम
जानें रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:21 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:54 ए एम से 07:15 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:10 पी एम से 12:53 पी एम
विजय मुहूर्त 02:17 पी एम से 03:00 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:46 पी एम से 06:13 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:49 पी एम से 07:09 पी एम
अमृत काल 05:02 ए एम, जनवरी 19 से 06:44 ए एम, जनवरी 19
निशिता मुहूर्त 12:05 ए एम, जनवरी 19 से 12:58 ए एम, जनवरी 19
सर्वार्थ सिद्धि योग 10:14 ए एम से 07:14 ए एम, जनवरी 19
अशुभ समय
राहुकाल 04:29 पी एम से 05:49 पी एम
यमगण्ड 12:32 पी एम से 01:51 पी एम
आडल योग 07:15 ए एम से 10:14 ए एम, 05:30 ए एम, जनवरी 19 से 07:14 ए एम, जनवरी 19
दुर्मुहूर्त 04:24 पी एम से 05:06 पी एम
गुलिक काल 03:10 पी एम से 04:29 पी एम
वर्ज्य 06:46 पी एम से 08:29 पी एम
बाण रज - 01:27 पी एम से पूर्ण रात्रि तक
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
शुभ मुहूर्त - 07:15 ए एम से 08:46 ए एम
रोग पञ्चक - 08:46 ए एम से 10:14 ए एम
शुभ मुहूर्त - 10:14 ए एम से 10:14 ए एम
मृत्यु पञ्चक - 10:14 ए एम से 11:39 ए एम
रोग पञ्चक - 11:39 ए एम से 01:14 पी एम
शुभ मुहूर्त - 01:14 पी एम से 03:09 पी एम
मृत्यु पञ्चक - 03:09 पी एम से 05:24 पी एम
अग्नि पञ्चक - 05:24 पी एम से 07:44 पी एम
शुभ मुहूर्त - 07:44 पी एम से 10:02 पी एम
रज पञ्चक - 10:02 पी एम से 12:18 ए एम, जनवरी 19