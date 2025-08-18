Panchang: 18 अगस्त 2025 का पंचांग, जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 18 August 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Mon, 18 Aug 2025 06:04 AM

Panchang, 18 अगस्त 2025 का पंचांग: 18 अगस्त, सोमवार, शक संवत्: 27, श्रावण (सौर) शक 1947, पंजाब पंचांग: 03, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 23, सफर 1447, विक्रमी संवत् : भाद्रपद कृष्ण दशमी 05:22 पी एम तक पश्चात एकादशी तिथि। मृगशिरा नक्षत्र 02:06 ए एम, अगस्त 19 तक। हर्षण योग 11:00 पी एम तक पाश्चात वज्र योग। चंद्रमा वृषभ राशि में 02:40 पी एम तक उपरांत मिथुन राशि में। वणिज करण 06:22 ए एम तक।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। सुबह 07:30 ए एम से राहुकालम् शुरू। भद्रा 06:22 ए एम से शुरू।

सूर्योदय- 05:52 ए एम

सूर्यास्त- 06:58 पी एम

चन्द्रोदय- 01:24 ए एम, अगस्त 19

चन्द्रास्त- 03:18 पी एम

जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:25 ए एम से 05:08 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:47 ए एम से 05:52 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:59 ए एम से 12:51 पी एम

विजय मुहूर्त 02:36 पी एम से 03:28 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:58 पी एम से 07:19 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:58 पी एम से 08:03 पी एम

अमृत काल 05:44 पी एम से 07:15 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:03 ए एम, अगस्त 19 से 12:47 ए एम, अगस्त 19

सर्वार्थ सिद्धि योग 05:52 ए एम से 02:06 ए एम, अगस्त 19

अमृत सिद्धि योग 05:52 ए एम से 02:06 ए एम, अगस्त 19

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 07:30 ए एम से 09:08 ए एम

यमगण्ड 10:47 ए एम से 12:25 पी एम

गुलिक काल 02:03 पी एम से 03:41 पी एम

विडाल योग 05:52 ए एम से 02:06 ए एम, अगस्त 19

वर्ज्य 08:36 ए एम से 10:08 ए एम

दुर्मुहूर्त 12:51 पी एम से 01:43 पी एम, 03:28 पी एम से 04:20 पी एम

बाण मृत्यु - 03:54 ए एम, अगस्त 19 तक

अग्नि - 03:54 ए एम, अगस्त 19 से पूर्ण रात्रि तक

भद्रा 06:22 ए एम से 05:22 पी एम

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त मृत्यु पञ्चक - 05:52 ए एम से 08:07 ए एम

अग्नि पञ्चक - 08:07 ए एम से 10:23 ए एम

शुभ मुहूर्त - 10:23 ए एम से 12:43 पी एम

रज पञ्चक - 12:43 पी एम से 03:01 पी एम

शुभ मुहूर्त - 03:01 पी एम से 05:05 पी एम

चोर पञ्चक - 05:05 पी एम से 05:22 पी एम

शुभ मुहूर्त - 05:22 पी एम से 06:48 पी एम

रोग पञ्चक - 06:48 पी एम से 08:15 पी एम

शुभ मुहूर्त - 08:15 पी एम से 09:40 पी एम

शुभ मुहूर्त - 09:40 पी एम से 11:15 पी एम