Panchang 17 September 2025 time shubh ashubh muhurat today Panchang: 17 सितंबर 2025 का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Panchang 17 September 2025 time shubh ashubh muhurat today

Panchang: 17 सितंबर 2025 का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 17 September 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 05:59 AM
share Share
Follow Us on
Panchang: 17 सितंबर 2025 का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang, 17 सितंबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 17 सितंबर, बुधवार, शक संवत्: 26 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 02, आश्विन मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 24 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन कृष्ण एकादशी 11:39 पी एम तक पश्चात द्वादशी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र प्रातः 06:26 ए एम तक उपरांत पुष्य नक्षत्र, परिघ योग 10:55 पी एम तक उपरांत शिव योग, बव करण, चंद्रमा कर्क राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। दोपहर 12:15 से राहुकालम् शुरू। एकादशी तिथि का श्राद्ध।

सूर्योदय: 06:07 ए एम

सूर्यास्त: 06:24 पी एम

चन्द्रोदय: 02:32 ए एम, सितम्बर 18

चन्द्रास्त: 03:53 पी एम

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 17 सितंबर का दिन कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 17 सितंबर का दिन कैसा रहेगा?

जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 04:33 ए एम से 05:20 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:57 ए एम से 06:07 ए एम

अभिजित मुहूर्त कोई नहीं

विजय मुहूर्त 02:18 पी एम से 03:07 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:24 पी एम से 06:47 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:24 पी एम से 07:34 पी एम

अमृत काल 12:06 ए एम, सितम्बर 18 से 01:43 ए एम, सितम्बर 18

निशिता मुहूर्त 11:52 पी एम से 12:39 ए एम, सितम्बर 18

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 12:15 पी एम से 01:47 पी एम

यमगण्ड 07:39 ए एम से 09:11 ए एम

गुलिक काल 10:43 ए एम से 12:15 पी एम

विडाल योग 06:07 ए एम से 06:26 ए एम

वर्ज्य 02:28 पी एम से 04:04 पी एम

दुर्मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:40 पी एम

बाण मृत्यु - 02:31 ए एम, सितम्बर 18 से पूर्ण रात्रि तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त

चोर पञ्चक - 06:07 ए एम से 06:09 ए एम

शुभ मुहूर्त - 06:09 ए एम से 06:26 ए एम

रोग पञ्चक - 06:26 ए एम से 08:25 ए एम

शुभ मुहूर्त - 08:25 ए एम से 10:45 ए एम

मृत्यु पञ्चक - 10:45 ए एम से 01:04 पी एम

अग्नि पञ्चक - 01:04 पी एम से 03:08 पी एम

शुभ मुहूर्त - 03:08 पी एम से 04:50 पी एम

रज पञ्चक - 04:50 पी एम से 06:17 पी एम

शुभ मुहूर्त - 06:17 पी एम से 07:42 पी एम

शुभ मुहूर्त - 07:42 पी एम से 09:17 पी एम

रज पञ्चक - 09:17 पी एम से 11:13 पी एम

शुभ मुहूर्त - 11:13 पी एम से 11:39 पी एम

चोर पञ्चक - 11:39 पी एम से 01:28 ए एम, सितम्बर 18

Today Panchang Aaj Ka Panchang
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने