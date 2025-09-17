Panchang: 17 सितंबर 2025 का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 17 September 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 17 सितंबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 17 सितंबर, बुधवार, शक संवत्: 26 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 02, आश्विन मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 24 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन कृष्ण एकादशी 11:39 पी एम तक पश्चात द्वादशी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र प्रातः 06:26 ए एम तक उपरांत पुष्य नक्षत्र, परिघ योग 10:55 पी एम तक उपरांत शिव योग, बव करण, चंद्रमा कर्क राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। दोपहर 12:15 से राहुकालम् शुरू। एकादशी तिथि का श्राद्ध।
सूर्योदय: 06:07 ए एम
सूर्यास्त: 06:24 पी एम
चन्द्रोदय: 02:32 ए एम, सितम्बर 18
चन्द्रास्त: 03:53 पी एम
जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:33 ए एम से 05:20 ए एम
प्रातः सन्ध्या 04:57 ए एम से 06:07 ए एम
अभिजित मुहूर्त कोई नहीं
विजय मुहूर्त 02:18 पी एम से 03:07 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:24 पी एम से 06:47 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:24 पी एम से 07:34 पी एम
अमृत काल 12:06 ए एम, सितम्बर 18 से 01:43 ए एम, सितम्बर 18
निशिता मुहूर्त 11:52 पी एम से 12:39 ए एम, सितम्बर 18
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 12:15 पी एम से 01:47 पी एम
यमगण्ड 07:39 ए एम से 09:11 ए एम
गुलिक काल 10:43 ए एम से 12:15 पी एम
विडाल योग 06:07 ए एम से 06:26 ए एम
वर्ज्य 02:28 पी एम से 04:04 पी एम
दुर्मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:40 पी एम
बाण मृत्यु - 02:31 ए एम, सितम्बर 18 से पूर्ण रात्रि तक
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
चोर पञ्चक - 06:07 ए एम से 06:09 ए एम
शुभ मुहूर्त - 06:09 ए एम से 06:26 ए एम
रोग पञ्चक - 06:26 ए एम से 08:25 ए एम
शुभ मुहूर्त - 08:25 ए एम से 10:45 ए एम
मृत्यु पञ्चक - 10:45 ए एम से 01:04 पी एम
अग्नि पञ्चक - 01:04 पी एम से 03:08 पी एम
शुभ मुहूर्त - 03:08 पी एम से 04:50 पी एम
रज पञ्चक - 04:50 पी एम से 06:17 पी एम
शुभ मुहूर्त - 06:17 पी एम से 07:42 पी एम
शुभ मुहूर्त - 07:42 पी एम से 09:17 पी एम
रज पञ्चक - 09:17 पी एम से 11:13 पी एम
शुभ मुहूर्त - 11:13 पी एम से 11:39 पी एम
चोर पञ्चक - 11:39 पी एम से 01:28 ए एम, सितम्बर 18