Panchang 17 January 2026: आज माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, जानें शनिवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

Panchang 17 January 2026: आज माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, जानें शनिवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Panchang 17 January 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से दिन की पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। इसी की मदद से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगता है। जानें आज यानी शनिवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में…

Jan 17, 2026 05:27 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Panchang, 17 जनवरी 2026 का पंचांग: राष्ट्रीय मिति पौष 28, शक संवत 1947, माघ कृष्ण, चतुर्दशी, शनिवार, विक्रम संवत् 2082। सौर माघ मास प्रविष्टे 04, रज्जब 26, हिजरी 1447 (मुस्लिम) तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 जनवरी 2026 ई.। सूर्य उत्तरायण, दक्षिण गोल, शिशिर ऋतुः। राहुकाल प्रातः 09 बजे से 10 बजकर 30 मिनट तक। चतुर्दशी तिथि अर्धरात्रोत्तर 12 बजकर 04 मिनट तक उपरांत अमावस्या तिथि का आरंभ। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अगले दिन 10 बजकर 14 मिनट तक। व्याघात योग रात्रि 09 बजकर 18 मिनट तक उपरांत हर्षण योग का आरंभ। विष्टि करण प्रातः 11 बजकर 13 मिनट तक तक उपरांत चतुष्पाद करण का आरंभ।

सूर्योदय 07:15 ए एम

सूर्यास्त 05:48 पी एम

चन्द्रोदय 06:59 ए एम, जनवरी 18

चन्द्रास्त 04:21 पी एम

चतुर्दशी तिथि और शनि पूजा

आज माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। साथ ही आज शनिवार को शनि पूजा की जाएगी। आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान जरूर करना चाहिए। साथ ही शनिदेव को काला तिल और सरसों का तेल अर्पित करने से जिंदगी की बाधाएं धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं। आज बुध मकर राशि में गोचर करने वाले हैं और इसकी वजह से कई राशियों पर इसका प्रभाव पूर्ण रूप से नजर आने वाला है।

पंचांग

तिथि चतुर्दशी - 12:03 ए एम, जनवरी 18 तक

नक्षत्र मूल - 08:12 ए एम तक

अमावस्याKrishna Amavasya

योग व्याघात - 09:18 पी एम तक

करण विष्टि - 11:15 ए एम तक

हर्षण शकुनि - 12:03 ए एम, जनवरी 18 तक

वार शनिवार

पक्ष कृष्ण पक्ष

जानें शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:21 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:54 ए एम से 07:15 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:10 पी एम से 12:52 पी एम

विजय मुहूर्त 02:17 पी एम से 02:59 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:45 पी एम से 06:12 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:48 पी एम से 07:09 पी एम

अमृत काल 05:01 ए एम, जनवरी 18 से 06:45 ए एम, जनवरी 18

निशिता मुहूर्त 12:04 ए एम, जनवरी 18 से 12:58 ए एम, जनवरी 18

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 09:53 ए एम से 11:12 ए एम

यमगण्ड 01:50 पी एम से 03:10 पी एम

आडल योग 08:12 ए एम से 07:15 ए एम, जनवरी 18

विडाल योग 07:15 ए एम से 08:12 ए एम

गुलिक काल 07:15 ए एम से 08:34 ए एम

दुर्मुहूर्त 07:15 ए एम से 07:57 ए एम, 07:57 ए एम से 08:39 ए एम

वर्ज्य 06:37 पी एम से 08:21 पी एम

गण्ड मूल 07:15 ए एम से 08:12 ए एम

भद्रा 07:15 ए एम से 11:15 ए एम

बाण अग्नि - 01:53 पी एम तक

