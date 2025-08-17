Panchang: 17 अगस्त 2025 का पंचांग, जानें रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 17 August 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Sun, 17 Aug 2025 06:21 AM

Panchang, 17 अगस्त 2025 का पंचांग: 17 अगस्त, रविवार, शक संवत्: 26, श्रावण (सौर) शक 1947, पंजाब पंचांग: 02, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 22, सफर 1447, विक्रमी संवत् : भाद्रपद कृष्ण नवमी 07:24 पी एम तक पश्चात दशमी तिथि। रोहिणी नक्षत्र 03:17 ए एम, अगस्त 18 तक। व्याघात योग 01:40 ए एम, अगस्त 18 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में। तैतिल करण 08:28 ए एम तक।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। शाम 05:20 पी एम से राहुकालम् शुरू। सिंह संक्रान्ति। मलयालम नव वर्ष। रोहिणी व्रत। ज्वालामुखी योग।

सूर्योदय- 05:51 ए एम

सूर्यास्त- 06:58 पी एम

चन्द्रोदय- 12:24 ए एम, अगस्त 18

चन्द्रास्त- 02:11 पी एम

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:24 ए एम से 05:08 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:46 ए एम से 05:51 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:59 ए एम से 12:51 पी एम

विजय मुहूर्त 02:36 पी एम से 03:29 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:58 पी एम से 07:20 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:58 पी एम से 08:04 पी एम

अमृत काल 12:16 ए एम, अगस्त 18 से 01:47 ए एम, अगस्त 18

निशिता मुहूर्त 12:03 ए एम, अगस्त 18 से 12:47 ए एम, अगस्त 18

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 05:20 पी एम से 06:58 पी एम

यमगण्ड 12:25 पी एम से 02:03 पी एम

आडल योग 05:51 ए एम से 03:17 ए एम, अगस्त 18

विडाल योग 03:17 ए एम, अगस्त 18 से 05:52 ए एम, अगस्त 18

गुलिक काल 03:42 पी एम से 05:20 पी एम

ज्वालामुखी योग 05:51 ए एम से 07:24 पी एम

वर्ज्य 07:44 पी एम से 09:15 पी एम

दुर्मुहूर्त 05:14 पी एम से 06:06 पी एम

बाण मृत्यु - 02:57 ए एम, अगस्त 18 से पूर्ण रात्रि तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त चोर पञ्चक - 05:51 ए एम से 05:54 ए एम

शुभ मुहूर्त - 05:54 ए एम से 08:11 ए एम

रोग पञ्चक - 08:11 ए एम से 10:27 ए एम

शुभ मुहूर्त - 10:27 ए एम से 12:47 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 12:47 पी एम से 03:05 पी एम

अग्नि पञ्चक - 03:05 पी एम से 05:09 पी एम

शुभ मुहूर्त - 05:09 पी एम से 06:52 पी एम

रज पञ्चक - 06:52 पी एम से 07:24 पी एम

शुभ मुहूर्त - 07:24 पी एम से 08:19 पी एम

चोर पञ्चक - 08:19 पी एम से 09:44 पी एम

रज पञ्चक - 09:44 पी एम से 11:19 पी एम

शुभ मुहूर्त - 11:19 पी एम से 01:15 ए एम, अगस्त 18

चोर पञ्चक - 01:15 ए एम, अगस्त 18 से 03:17 ए एम, अगस्त 18

शुभ मुहूर्त - 03:17 ए एम, अगस्त 18 से 03:30 ए एम, अगस्त 18