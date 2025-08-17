Panchang: 17 अगस्त 2025 का पंचांग, जानें रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 17 August 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 17 अगस्त 2025 का पंचांग: 17 अगस्त, रविवार, शक संवत्: 26, श्रावण (सौर) शक 1947, पंजाब पंचांग: 02, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 22, सफर 1447, विक्रमी संवत् : भाद्रपद कृष्ण नवमी 07:24 पी एम तक पश्चात दशमी तिथि। रोहिणी नक्षत्र 03:17 ए एम, अगस्त 18 तक। व्याघात योग 01:40 ए एम, अगस्त 18 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में। तैतिल करण 08:28 ए एम तक।
सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। शाम 05:20 पी एम से राहुकालम् शुरू। सिंह संक्रान्ति। मलयालम नव वर्ष। रोहिणी व्रत। ज्वालामुखी योग।
सूर्योदय- 05:51 ए एम
सूर्यास्त- 06:58 पी एम
चन्द्रोदय- 12:24 ए एम, अगस्त 18
चन्द्रास्त- 02:11 पी एम
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:24 ए एम से 05:08 ए एम
प्रातः सन्ध्या 04:46 ए एम से 05:51 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:59 ए एम से 12:51 पी एम
विजय मुहूर्त 02:36 पी एम से 03:29 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:58 पी एम से 07:20 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:58 पी एम से 08:04 पी एम
अमृत काल 12:16 ए एम, अगस्त 18 से 01:47 ए एम, अगस्त 18
निशिता मुहूर्त 12:03 ए एम, अगस्त 18 से 12:47 ए एम, अगस्त 18
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 05:20 पी एम से 06:58 पी एम
यमगण्ड 12:25 पी एम से 02:03 पी एम
आडल योग 05:51 ए एम से 03:17 ए एम, अगस्त 18
विडाल योग 03:17 ए एम, अगस्त 18 से 05:52 ए एम, अगस्त 18
गुलिक काल 03:42 पी एम से 05:20 पी एम
ज्वालामुखी योग 05:51 ए एम से 07:24 पी एम
वर्ज्य 07:44 पी एम से 09:15 पी एम
दुर्मुहूर्त 05:14 पी एम से 06:06 पी एम
बाण मृत्यु - 02:57 ए एम, अगस्त 18 से पूर्ण रात्रि तक
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
चोर पञ्चक - 05:51 ए एम से 05:54 ए एम
शुभ मुहूर्त - 05:54 ए एम से 08:11 ए एम
रोग पञ्चक - 08:11 ए एम से 10:27 ए एम
शुभ मुहूर्त - 10:27 ए एम से 12:47 पी एम
मृत्यु पञ्चक - 12:47 पी एम से 03:05 पी एम
अग्नि पञ्चक - 03:05 पी एम से 05:09 पी एम
शुभ मुहूर्त - 05:09 पी एम से 06:52 पी एम
रज पञ्चक - 06:52 पी एम से 07:24 पी एम
शुभ मुहूर्त - 07:24 पी एम से 08:19 पी एम
चोर पञ्चक - 08:19 पी एम से 09:44 पी एम
रज पञ्चक - 09:44 पी एम से 11:19 पी एम
शुभ मुहूर्त - 11:19 पी एम से 01:15 ए एम, अगस्त 18
चोर पञ्चक - 01:15 ए एम, अगस्त 18 से 03:17 ए एम, अगस्त 18
शुभ मुहूर्त - 03:17 ए एम, अगस्त 18 से 03:30 ए एम, अगस्त 18
रोग पञ्चक - 03:30 ए एम, अगस्त 18 से 05:52 ए एम, अगस्त 18