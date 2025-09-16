Panchang: 16 सितंबर 2025 का पंचांग, जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 16 September 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Tue, 16 Sep 2025 06:09 AM

Panchang, 16 सितंबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 16 सितंबर, मंगलवार, शक संवत्: 25 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 01, आश्विन मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 23 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन कृष्ण दशमी 12:21 ए एम, सितम्बर 17 तक पश्चात एकादशी तिथि, आर्द्रा नक्षत्र प्रातः 06:46 मिनट तक उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र, वरीयान् योग 12:34 ए एम, सितम्बर 17 तक उपरांत परिघ योग, वणिज करण, चंद्रमा मिथुन राशि में 12:28 ए एम तक फिर कर्क राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। दोपहर 03:20 से राहुकालम् शुरू। दशमी तिथि का श्राद्ध।

सूर्योदय: 06:06 ए एम

सूर्यास्त: 06:25 पी एम

चन्द्रोदय: 01:27 ए एम, सितम्बर 17

चन्द्रास्त: 03:07 पी एम

जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:33 ए एम से 05:20 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:56 ए एम से 06:06 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:40 पी एम

विजय मुहूर्त 02:19 पी एम से 03:08 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:25 पी एम से 06:48 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:25 पी एम से 07:35 पी एम

अमृत काल 04:04 ए एम, सितम्बर 17 से 05:38 ए एम, सितम्बर 17

निशिता मुहूर्त 11:53 पी एम से 12:39 ए एम, सितम्बर 17

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 03:20 पी एम से 04:53 पी एम

यमगण्ड 09:11 ए एम से 10:43 ए एम

आडल योग 06:06 ए एम से 06:46 ए एम

विडाल योग 06:46 ए एम से 06:07 ए एम, सितम्बर 17

गुलिक काल 12:16 पी एम से 01:48 पी एम

दुर्मुहूर्त 08:34 ए एम से 09:23 ए एम

वर्ज्य 06:36 पी एम से 08:10 पी एम 11:06 पी एम से 11:53 पी एम

बाण अग्नि - 01:55 ए एम, सितम्बर 17 तक

भद्रा 12:53 पी एम से 12:21 ए एम, सितम्बर 17

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त शुभ मुहूर्त - 06:06 ए एम से 06:13 ए एम

रज पञ्चक - 06:13 ए एम से 06:46 ए एम

शुभ मुहूर्त - 06:46 ए एम से 08:29 ए एम

चोर पञ्चक - 08:29 ए एम से 10:49 ए एम

शुभ मुहूर्त - 10:49 ए एम से 01:07 पी एम

रोग पञ्चक - 01:07 पी एम से 03:11 पी एम

शुभ मुहूर्त - 03:11 पी एम से 04:54 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 04:54 पी एम से 06:21 पी एम

अग्नि पञ्चक - 06:21 पी एम से 07:46 पी एम

शुभ मुहूर्त - 07:46 पी एम से 09:21 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 09:21 पी एम से 11:17 पी एम