Panchang 16 January 2026: आज है शुक्र प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि, जानें शुक्रवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 16 January 2026: हिन्दू पंचांग के हिसाब से ही दिन की पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। आज मासिक शिवरात्रि है। साथ ही आज शुक्र प्रदोष व्रत भी है। जानें आज के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में…

Jan 16, 2026 05:59 am IST

Panchang, 16 जनवरी 2026 का पंचांग: राष्ट्रीय मिति पौष 27, शक संवत् 1947, माघ कृष्ण त्रयोदशी तिथि दिन शुक्रवार, विक्रम संवत् 2082। सौर माघ मास प्रविष्टे 03, रज्जब 25, हिजरी, 1447 (मुस्लिम) तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 जनवरी 2026 ई.। सूर्य उत्तरायण, दक्षिण गोल, शिशिर ऋतुः। राहुकाल पूर्वाह्न 10 बजकर 30 मिनट से मध्याह्न 12 बजे तक। त्रयोदशी तिथि रात्रि 10 बजकर 21 मिनट तक उपरात चतुर्दशी तिथि। मूल नक्षत्र सुबह 5 बजकर 48 मिनट से अगले दिन सुबह 8 बजकर 12 मिनट तक। ध्रव योग रात्रि 09 बजकर 7 मिनट तक उपरांत व्याघात योग। गर करण रात्रि 09 बजकर 21 मिनट तक उपरांत विष्टि करण का आरंभ।

सूर्योदय 07:15 ए एम

सूर्यास्त 05:47 पी एम

चन्द्रोदय 06:12 ए एम, जनवरी 17

चन्द्रास्त 03:25 पी एम

आज है शुक्र प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि आज का दिन बेहद ही खास है। शिवभक्तों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित होती है। ये जनवरी महीने का दूसरा प्रदोष व्रत है। इस व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम में है। मान्यता है कि सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ इस दिन व्रत रखा जाए और पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। वहीं आज साल की पहली मासिक शिवरात्रि भी है। भगवान शिव की पूजा के साथ-साथ आज मां लक्ष्मी को भी पूजा जाएगा। शुक्रवार का दिन है और आज मां लक्ष्मी की पूजा करने से धन-वैभव के साथ-साथ सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

पंचांग तिथि त्रयोदशी - 10:21 पी एम तक

नक्षत्र मूल - पूर्ण रात्रि तक

करण गर - 09:21 ए एम तक

योग ध्रुव - 09:06 पी एम तक

वणिज - 10:21 पी एम तक

वार शुक्रवार

पक्ष कृष्ण पक्ष

जानें शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:21 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:54 ए एम से 07:15 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:10 पी एम से 12:52 पी एम

विजय मुहूर्त 02:16 पी एम से 02:58 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:44 पी एम से 06:11 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:47 पी एम से 07:08 पी एम

अमृत काल 01:09 ए एम, जनवरी 17 से 02:55 ए एम, जनवरी 17

निशिता मुहूर्त 12:04 ए एम, जनवरी 17 से 12:58 ए एम, जनवरी 17

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 11:12 ए एम से 12:31 पी एम

यमगण्ड 03:09 पी एम से 04:28 पी एम

गुलिक काल 08:34 ए एम से 09:53 ए एम

विडाल योग पूरे दिन

वर्ज्य 02:36 पी एम से 04:21 पी एम

दुर्मुहूर्त 09:21 ए एम से 10:03 ए एम, 12:52 पी एम से 01:34 पी एम

06:26 ए एम, जनवरी 17 से 08:12 ए एम, जनवरी 17

गण्ड मूल पूरे दिन

भद्रा 10:21 पी एम से 07:15 ए एम, जनवरी 17

बाण मृत्यु - 02:20 पी एम तक