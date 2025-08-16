Panchang: 16 अगस्त 2025 का पंचांग, जानें शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 16 August 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Sat, 16 Aug 2025 06:18 AM

Panchang, 16 अगस्त 2025 का पंचांग: 16 अगस्त, शनिवार, शक संवत्: 25, श्रावण (सौर) शक 1947, पंजाब पंचांग: 01, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 21, सफर 1447, विक्रमी संवत् : भाद्रपद कृष्ण अष्टमी रात्रि 09:34 बजे तक पश्चात नवमी तिथि। चंद्रमा मेष राशि में 11:43 ए एम तक फिर वृषभ राशि में।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। प्रातः 09:08 ए एम से राहुकालम् शुरू। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत। कालाष्टमी। ज्वालामुखी योग।

सूर्योदय- 05:51 ए एम

सूर्यास्त- 06:59 पी एम

चन्द्रोदय- 11:32 पी एम

चन्द्रास्त- 01:02 पी एम

जानें शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:24 ए एम से 05:07 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:46 ए एम से 05:51 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:59 ए एम से 12:51 पी एम

विजय मुहूर्त 02:37 पी एम से 03:29 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:59 पी एम से 07:21 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:59 पी एम से 08:05 पी एम

अमृत काल 02:23 ए एम, अगस्त 17 से 03:53 ए एम, अगस्त 17

निशिता मुहूर्त 12:04 ए एम, अगस्त 17 से 12:47 ए एम, अगस्त 17

सर्वार्थ सिद्धि योग 04:38 ए एम, अगस्त 17 से 05:51 ए एम, अगस्त 17

अमृत सिद्धि योग 04:38 ए एम, अगस्त 17 से 05:51 ए एम, अगस्त 17

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 09:08 ए एम से 10:47 ए एम

यमगण्ड 02:04 पी एम से 03:42 पी एम

आडल योग 06:06 ए एम से 02:00 ए एम, अगस्त 17, 04:38 ए एम, अगस्त 17 से 05:51 ए एम, अगस्त 17

ज्वालामुखी योग 06:06 ए एम से 09:34 पी एम, 04:38 ए एम, अगस्त 17 से 05:51 ए एम, अगस्त 17

गुलिक काल 05:51 ए एम से 07:29 ए एम

दुर्मुहूर्त 05:51 ए एम से 06:43 ए एम, 06:43 ए एम से 07:36 ए एम

वर्ज्य 05:22 पी एम से 06:52 पी एम

बाण अग्नि - 02:00 ए एम, अगस्त 17 तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त शुभ मुहूर्त - 05:51 ए एम से 05:58 ए एम

मृत्यु पञ्चक - 05:58 ए एम से 06:06 ए एम

अग्नि पञ्चक - 06:06 ए एम से 08:15 ए एम

शुभ मुहूर्त - 08:15 ए एम से 10:31 ए एम

रज पञ्चक - 10:31 ए एम से 12:51 पी एम

शुभ मुहूर्त - 12:51 पी एम से 03:09 पी एम

चोर पञ्चक - 03:09 पी एम से 05:13 पी एम

शुभ मुहूर्त - 05:13 पी एम से 06:56 पी एम

रोग पञ्चक - 06:56 पी एम से 08:23 पी एम

शुभ मुहूर्त - 08:23 पी एम से 09:34 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 09:34 पी एम से 09:48 पी एम

रोग पञ्चक - 09:48 पी एम से 11:23 पी एम

शुभ मुहूर्त - 11:23 पी एम से 01:19 ए एम, अगस्त 17

मृत्यु पञ्चक - 01:19 ए एम, अगस्त 17 से 03:33 ए एम, अगस्त 17

मृत्यु पञ्चक - 03:33 ए एम, अगस्त 17 से 04:38 ए एम, अगस्त 17