Panchang: 15 सितंबर 2025 का पंचांग, जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 15 September 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Mon, 15 Sep 2025 05:49 AM

Panchang, 15 सितंबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 15 सितंबर, सोमवार, शक संवत्: 24 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 31, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 22 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन कृष्ण नवमी 01:31 ए एम, सितम्बर 16 तक पश्चात दशमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र प्रातः 07:31 मिनट तक उपरांत आर्द्रा नक्षत्र, व्यतीपात योग 02:34 ए एम, सितम्बर 16 तक उपरांत वरीयान् योग, तैतिल करण, चंद्रमा मिथुन राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। सुबह 07:38 से राहुकालम् शुरू। नवमी तिथि का श्राद्ध।

सूर्योदय: 06:06 ए एम

सूर्यास्त: 06:26 पी एम

चन्द्रोदय: 12:22 ए एम, सितम्बर 16

चन्द्रास्त: 02:13 पी एम

जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:33 ए एम से 05:19 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:56 ए एम से 06:06 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:41 पी एम

विजय मुहूर्त 02:19 पी एम से 03:09 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:26 पी एम से 06:49 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:26 पी एम से 07:36 पी एम

अमृत काल 09:05 पी एम से 10:38 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:53 पी एम से 12:40 ए एम, सितम्बर 16

सर्वार्थ सिद्धि योग 06:06 ए एम से 07:31 ए एम

अमृत सिद्धि योग 06:06 ए एम से 07:31 ए एम

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 07:38 ए एम से 09:11 ए एम

यमगण्ड 10:44 ए एम से 12:16 पी एम

आडल योग 07:31 ए एम से 06:06 ए एम, सितम्बर 16

दुर्मुहूर्त 12:41 पी एम से 01:30 पी एम

गुलिक काल 01:49 पी एम से 03:21 पी एम 03:09 पी एम से 03:58 पी एम

वर्ज्य 03:39 पी एम से 05:12 पी एम

बाण मृत्यु - 01:18 ए एम, सितम्बर 16 तक

अग्नि - 01:18 ए एम, सितम्बर 16 से पूर्ण रात्रि तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त शुभ मुहूर्त - 06:06 ए एम से 06:17 ए एम

मृत्यु पञ्चक - 06:17 ए एम से 07:31 ए एम

अग्नि पञ्चक - 07:31 ए एम से 08:33 ए एम

शुभ मुहूर्त - 08:33 ए एम से 10:53 ए एम

रज पञ्चक - 10:53 ए एम से 01:11 पी एम

शुभ मुहूर्त - 01:11 पी एम से 03:15 पी एम

चोर पञ्चक - 03:15 पी एम से 04:58 पी एम

शुभ मुहूर्त - 04:58 पी एम से 06:25 पी एम

रोग पञ्चक - 06:25 पी एम से 07:50 पी एम

चोर पञ्चक - 07:50 पी एम से 09:25 पी एम

शुभ मुहूर्त - 09:25 पी एम से 11:21 पी एम