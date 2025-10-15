Panchang: 15 अक्टूबर 2025 का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 15 October 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Wed, 15 Oct 2025 06:06 AM

Panchang, 15 अक्टूबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 15 अक्टूबर, बुधवार, शक संवत्: 23 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 30 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 22, रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण नवमी सुबह 10:33 बजे तक उपरांत दशमी तिथि, पुष्य नक्षत्र दोपहर 12:00 मिनट तक उपरांत अश्लेशा नक्षत्र, साध्य योग 02:57 ए एम, अक्टूबर 16 तक तक। गर करण। चंद्रमा कर्क राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। दोपहर 12:07 पी एम से 01:33 पी एम तक राहुकालम्।

सूर्योदय 06:22 ए एम

सूर्यास्त 05:51 पी एम

चन्द्रोदय 01:28 ए एम, अक्टूबर 16

चन्द्रास्त 02:33 पी एम

जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:42 ए एम से 05:32 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:07 ए एम से 06:22 ए एम

अभिजित मुहूर्त कोई नहीं

विजय मुहूर्त 02:02 पी एम से 02:48 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:51 पी एम से 06:16 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:51 पी एम से 07:06 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:42 पी एम से 12:32 ए एम, अक्टूबर 16

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 12:07 पी एम से 01:33 पी एम

यमगण्ड 07:48 ए एम से 09:14 ए एम

आडल योग 06:22 ए एम से 12:00 पी एम

विडाल योग 12:00 पी एम से 06:22 ए एम, अक्टूबर 16

गुलिक काल 10:40 ए एम से 12:07 पी एम

ज्वालामुखी योग 12:00 पी एम से 06:22 ए एम, अक्टूबर 16Fire

वर्ज्य 01:10 ए एम, अक्टूबर 16 से 02:49 ए एम, अक्टूबर 16

दुर्मुहूर्त 11:44 ए एम से 12:30 पी एम

गण्ड मूल 12:00 पी एम से 06:22 ए एम, अक्टूबर 16

भद्रा 10:29 पी एम से 06:22 ए एम, अक्टूबर 16

बाण मृत्यु - 01:30 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त चोर पञ्चक - 06:22 ए एम से 06:35 ए एम

शुभ मुहूर्त - 06:35 ए एम से 08:55 ए एम

रोग पञ्चक - 08:55 ए एम से 10:33 ए एम

शुभ मुहूर्त - 10:33 ए एम से 11:13 ए एम

मृत्यु पञ्चक - 11:13 ए एम से 12:00 पी एम

अग्नि पञ्चक - 12:00 पी एम से 01:17 पी एम

शुभ मुहूर्त - 01:17 पी एम से 03:00 पी एम

रज पञ्चक - 03:00 पी एम से 04:27 पी एम

शुभ मुहूर्त - 04:27 पी एम से 05:52 पी एम

शुभ मुहूर्त - 05:52 पी एम से 07:27 पी एम

रज पञ्चक - 07:27 पी एम से 09:23 पी एम

शुभ मुहूर्त - 09:23 पी एम से 11:38 पी एम