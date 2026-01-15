Hindustan Hindi News
panchang 15 january 2026 makar sankrant kharmas end guruwar vrat today shubh ashubh muhurat
Panchang 15 January 2026: आज भी मनाई जा रही है मकर संक्रांति, शुभ मुहूर्त में करें स्नान दान

संक्षेप:

Panchang 15 January 2026: हिन्दू पंचांग को ध्यान में रखकर ही हर दिन की पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। आज भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इसी के साथ आज गुरुवार व्रत है। खरमास भी खत्म हो चुका है। ऐसे में जानें गुरुवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में… 

Jan 15, 2026 06:00 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Panchang, 15 जनवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी,15 जनवरी, गुरुवार, शक संवत्: 25, पौष, (सौर) शक 1947, पंजाब पंचांग: 02, माघ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 25, रज्जब 1447, विक्रमी संवत्: माघ कृष्ण द्वादशी तिथि रात्रि 08.17 मिनट तक, पश्चात त्रयोदशी तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 05.48 मिनट (सूर्योदय से पहले) तक पश्चात मूल नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रात्रि 05.48 मिनट (सूर्योदय से पहले) तक उपरांत धनु राशि।सूर्य उत्तरायण। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। तिलद्वादशी। संक्रान्ति करिदिन।

सूर्योदय 07:15 ए एम

सूर्यास्त 05:46 पी एम

चन्द्रोदय 05:20 ए एम, जनवरी 16

चन्द्रास्त 02:34 पी एम

आज है मकर संक्रांति

14 और 15 जनवरी दोनों ही दिन मकर संक्रांति मनाई जा रही है। आज के दिन स्नान दान का काम बेहद ही फलदायी होने वाला है। आज के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना काफी शुभ होगा। विधि-विधान के साथ सूर्यदेव की पूजा करें। इसके बाद तिल-गुड़, अन्न और कंबल आदि का दान करने से जिंदगी की सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने की परंपरा सदियों पुरानी है। माना जाता है कि आज अगर सच्चे मन से सूर्यदेव की पूजा की जाए तो सूर्य दोष खत्म होने लगता है। आज गुरुवार का व्रत भी रखा जाएगा। इसी के साथ कई संयोग भी बन रहे हैं। इस वजह से आज का स्नान और दान बेहद ही पुण्यकारी माना जा रहा है। दिन शुभ है और अब खरमास भी खत्म हो चुका है। ऐसे में जल्द ही मांगलिक काम भी शुरु हो जाएंगे। साथ ही आज से सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं।

पंचांग

तिथि द्वादशी - 08:16 पी एम तक

नक्षत्र ज्येष्ठा - 05:47 ए एम, जनवरी 16 तक

योग वृद्धि - 08:38 पी एम तक

तैतिल - 08:16 पी एम तक

गर - पूर्ण रात्रि तक

वार गुरुवार

पक्ष कृष्ण पक्ष

जानें गुरुवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:21 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:54 ए एम से 07:15 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:10 पी एम से 12:52 पी एम

विजय मुहूर्त 02:16 पी एम से 02:58 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:44 पी एम से 06:11 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:46 पी एम से 07:07 पी एम

अमृत काल 07:59 पी एम से 09:46 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:04 ए एम, जनवरी 16 से 12:58 ए एम, जनवरी 16

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 01:50 पी एम से 03:08 पी एम

यमगण्ड 07:15 ए एम से 08:34 ए एम

गुलिक काल 09:53 ए एम से 11:12 ए एम

विडाल योग 05:47 ए एम, जनवरी 16 से 07:15 ए एम, जनवरी 16

वर्ज्य 09:18 ए एम से 11:05 ए एम

दुर्मुहूर्त 10:45 ए एम से 11:27 ए एम, 02:58 पी एम से 03:40 पी एम

गण्ड मूल पूरे दिन

बाण मृत्यु - 02:46 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

विंछुड़ो 07:15 ए एम से 05:47 ए एम, जनवरी 16

