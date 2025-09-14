Panchang: 14 सितंबर 2025 का पंचांग, जानें जितिया व्रत पर रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 14 September 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Sun, 14 Sep 2025 05:37 AM

Panchang, 14 सितंबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 14 सितंबर, रविवार, शक संवत्: 23 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 30, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 21 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन कृष्ण अष्टमी 03:06 ए एम, सितम्बर 15 तक पश्चात नवमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र प्रातः 08:41 मिनट तक उपरांत मृगशिरा नक्षत्र, योग वज्र योग प्रातः 07:35 मिनट तक उपरांत सिद्धि योग, बालव करण, चंद्रमा वृष राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। 04:55 पी एम से राहुकालम् शुरू। अष्टमी तिथि का श्राद्ध। महालक्ष्मी व्रत पूर्ण। जीवित्पुत्रिका व्रत। रोहिणी व्रत। कालाष्टमी। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी।

सूर्योदय: 06:05 ए एम

सूर्यास्त: 06:27 पी एम

चन्द्रोदय: 11:18 पी एम

चन्द्रास्त: 01:11 पी एम

जानें जितिया व्रत पर रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:33 ए एम से 05:19 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:56 ए एम से 06:05 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:52 ए एम से 12:41 पी एम

विजय मुहूर्त 02:20 पी एम से 03:09 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:27 पी एम से 06:51 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:27 पी एम से 07:37 पी एम

अमृत काल 11:09 पी एम से 12:40 ए एम, सितम्बर 15

निशिता मुहूर्त 11:53 पी एम से 12:40 ए एम, सितम्बर 15

रवि योग 06:05 ए एम से 08:41 ए एम

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 04:55 पी एम से 06:27 पी एम

यमगण्ड 12:16 पी एम से 01:49 पी एम

आडल योग 06:05 ए एम से 08:41 ए एम

दुर्मुहूर्त 04:48 पी एम से 05:38 पी एम

गुलिक काल 03:22 पी एम से 04:55 पी एम

वर्ज्य 02:01 पी एम से 03:32 पी एम

बाण मृत्यु - 12:41 ए एम, सितम्बर 15 से पूर्ण रात्रि तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त चोर पञ्चक - 06:05 ए एम से 06:21 ए एम

शुभ मुहूर्त - 06:21 ए एम से 08:37 ए एम

रोग पञ्चक - 08:37 ए एम से 08:41 ए एम

शुभ मुहूर्त - 08:41 ए एम से 10:57 ए एम

मृत्यु पञ्चक - 10:57 ए एम से 01:15 पी एम

अग्नि पञ्चक - 01:15 पी एम से 03:19 पी एम

शुभ मुहूर्त - 03:19 पी एम से 05:02 पी एम

रज पञ्चक - 05:02 पी एम से 06:29 पी एम

शुभ मुहूर्त - 06:29 पी एम से 07:54 पी एम

शुभ मुहूर्त - 07:54 पी एम से 09:29 पी एम