Panchang: 14 अक्टूबर 2025 का पंचांग, जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 14 October 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Tue, 14 Oct 2025 05:55 AM

Panchang, 14 अक्टूबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 14 अक्टूबर, मंगलवार, शक संवत्: 22 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 29 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 21, रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण अष्टमी सुबह 11:09 बजे तक, पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 11:54 मिनट तक उपरांत पुष्य नक्षत्र, सिद्ध योग 04:11 ए एम, अक्टूबर 15 तक। कौलव करण। चंद्रमा कर्क राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। दोपहर 03:00 पी एम से 04:26 पी एम तक राहुकालम्।

सूर्योदय: 06:21 ए एम

सूर्यास्त: 05:52 पी एम

चन्द्रोदय: 12:25 ए एम, अक्टूबर 15

चन्द्रास्त: 01:52 पी एम

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:42 ए एम से 05:31 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:06 ए एम से 06:21 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:44 ए एम से 12:30 पी एम

विजय मुहूर्त 02:02 पी एम से 02:48 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:52 पी एम से 06:17 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:52 पी एम से 07:07 पी एम

अमृत काल 09:33 ए एम से 11:07 ए एम

निशिता मुहूर्त 11:42 पी एम से 12:32 ए एम, अक्टूबर 15

05:34 ए एम, अक्टूबर 15 से 07:10 ए एम, अक्टूबर 15

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 03:00 पी एम से 04:26 पी एम

यमगण्ड 09:14 ए एम से 10:40 ए एम

आडल योग 11:54 ए एम से 06:22 ए एम, अक्टूबर 15

दुर्मुहूर्त 08:39 ए एम से 09:26 ए एम

गुलिक काल 12:07 पी एम से 01:33 पी एम 10:52 पी एम से 11:42 पी एम

वर्ज्य 07:56 पी एम से 09:32 पी एम

बाण रोग - 01:17 पी एम तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त शुभ मुहूर्त - 06:21 ए एम से 06:39 ए एम

रज पञ्चक - 06:39 ए एम से 08:59 ए एम

शुभ मुहूर्त - 08:59 ए एम से 11:09 ए एम

चोर पञ्चक - 11:09 ए एम से 11:17 ए एम

शुभ मुहूर्त - 11:17 ए एम से 11:54 ए एम

रोग पञ्चक - 11:54 ए एम से 01:21 पी एम

शुभ मुहूर्त - 01:21 पी एम से 03:04 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 03:04 पी एम से 04:31 पी एम

अग्नि पञ्चक - 04:31 पी एम से 05:56 पी एम

शुभ मुहूर्त - 05:56 पी एम से 07:31 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 07:31 पी एम से 09:27 पी एम

अग्नि पञ्चक - 09:27 पी एम से 11:42 पी एम