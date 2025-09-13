Panchang: 13 सितंबर 2025 का पंचांग, जानें शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 13 September 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Sat, 13 Sep 2025 05:38 AM

Panchang, 13 सितंबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 13 सितंबर, शनिवार, शक संवत्: 22 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 29, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 20 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन कृष्ण षष्ठी प्रातः 07:23 बजे तक पश्चात सप्तमी तिथि, कृतिका नक्षत्र प्रातः 10:11 मिनट तक उपरांत रोहिणी नक्षत्र, वणिज करण, चंद्रमा वृष राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। प्रातः 09:11 ए एम से 10:44 ए एम तक राहुकालम्। सप्तमी तिथि का श्राद्ध।

सूर्योदय: 06:05 ए एम

सूर्यास्त: 06:28 पी एम

चन्द्रोदय: 10:20 पी एम

चन्द्रास्त: 12:03 पी एम

जानें शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:32 ए एम से 05:19 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:55 ए एम से 06:05 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:52 ए एम से 12:42 पी एम

विजय मुहूर्त 02:21 पी एम से 03:10 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:28 पी एम से 06:52 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:28 पी एम से 07:38 पी एम

अमृत काल 07:58 ए एम से 09:27 ए एम, 05:41 ए एम, सितम्बर 14 से 07:11 ए एम, सितम्बर 14

निशिता मुहूर्त 11:54 पी एम से 12:40 ए एम, सितम्बर 14

सर्वार्थ सिद्धि योग 10:11 ए एम से 06:05 ए एम, सितम्बर 14

त्रिपुष्कर योग 07:23 ए एम से 10:11 ए एम

रवि योग 06:05 ए एम से 10:11 ए एम

अमृत सिद्धि योग 10:11 ए एम से 06:05 ए एम, सितम्बर 14 03:49 पी एम से 06:05 ए एम, सितम्बर 14

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 09:11 ए एम से 10:44 ए एम

यमगण्ड 01:50 पी एम से 03:23 पी एम

आडल योग 06:05 ए एम से 10:11 ए एम

दुर्मुहूर्त 06:05 ए एम से 06:55 ए एम, 06:55 ए एम से 07:44 ए एम

03:49 पी एम से 06:05 ए एम, सितम्बर 14

गुलिक काल 06:05 ए एम से 07:38 ए एम

भद्रा 07:23 ए एम से 06:11 पी एम

वर्ज्य 01:11 ए एम, सितम्बर 14 से 02:41 ए एम, सितम्बर 14

बाण रोग - 12:02 ए एम, सितम्बर 14 तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त शुभ मुहूर्त - 06:05 ए एम से 06:25 ए एम

मृत्यु पञ्चक - 06:25 ए एम से 07:23 ए एम

अग्नि पञ्चक - 07:23 ए एम से 08:41 ए एम

शुभ मुहूर्त - 08:41 ए एम से 10:11 ए एम

रज पञ्चक - 10:11 ए एम से 11:01 ए एम

शुभ मुहूर्त - 11:01 ए एम से 01:19 पी एम

चोर पञ्चक - 01:19 पी एम से 03:23 पी एम

शुभ मुहूर्त - 03:23 पी एम से 05:06 पी एम

रोग पञ्चक - 05:06 पी एम से 06:33 पी एम

शुभ मुहूर्त - 06:33 पी एम से 07:58 पी एम

शुभ मुहूर्त - 07:58 पी एम से 09:33 पी एम

रोग पञ्चक - 09:33 पी एम से 11:29 पी एम