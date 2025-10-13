Panchang: 13 अक्टूबर 2025 का पंचांग, जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 13 October 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Mon, 13 Oct 2025 06:00 AM

Panchang, 13 अक्टूबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 13 अक्टूबर, सोमवार, शक संवत्: 21 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 28 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 20, रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण सप्तमी दोपहर 12:24 बजे तक, आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:26 मिनट तक उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र, परिघ योग 08:10 ए एम उपरांत शिव योग। बव करण। चंद्रमा मिथुन राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। प्रातः 07:47 ए एम से 09:14 ए एम तक राहुकालम्।

सूर्योदय 06:21 ए एम

सूर्यास्त 05:53 पी एम

चन्द्रोदय 11:20 पी एम

चन्द्रास्त 01:04 पी एम

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:41 ए एम से 05:31 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:06 ए एम से 06:21 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:44 ए एम से 12:30 पी एम

विजय मुहूर्त 02:03 पी एम से 02:49 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:53 पी एम से 06:18 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:53 पी एम से 07:08 पी एम

रवि योग 06:21 ए एम से 12:26 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:42 पी एम से 12:32 ए एम, अक्टूबर 14

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 07:47 ए एम से 09:14 ए एम

यमगण्ड 10:40 ए एम से 12:07 पी एम

आडल योग 06:21 ए एम से 12:26 पी एम

दुर्मुहूर्त 12:30 पी एम से 01:16 पी एम, 02:49 पी एम से 03:35 पी एम

गुलिक काल 01:34 पी एम से 03:00 पी एम

वर्ज्य 12:10 ए एम, अक्टूबर 14 से 01:44 ए एम, अक्टूबर 14

बाण रोग - 01:02 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त शुभ मुहूर्त - 06:21 ए एम से 06:43 ए एम

मृत्यु पञ्चक - 06:43 ए एम से 09:03 ए एम

अग्नि पञ्चक - 09:03 ए एम से 11:21 ए एम

शुभ मुहूर्त - 11:21 ए एम से 12:24 पी एम

रज पञ्चक - 12:24 पी एम से 12:26 पी एम

शुभ मुहूर्त - 12:26 पी एम से 01:25 पी एम

चोर पञ्चक - 01:25 पी एम से 03:08 पी एम

शुभ मुहूर्त - 03:08 पी एम से 04:35 पी एम

रोग पञ्चक - 04:35 पी एम से 06:00 पी एम

चोर पञ्चक - 06:00 पी एम से 07:35 पी एम

शुभ मुहूर्त - 07:35 पी एम से 09:31 पी एम

रोग पञ्चक - 09:31 पी एम से 11:45 पी एम