Panchang: 12 अक्टूबर 2025 का पंचांग, जानें रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 12 October 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Sun, 12 Oct 2025 06:04 AM

Panchang, 12 अक्टूबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 12 अक्टूबर, रविवार, शक संवत्: 20 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 27 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 19, रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण षष्ठी दोपहर 02:16 बजे तक, मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 01:36 मिनट तक उपरांत आर्द्रा नक्षत्र, वरीयान् योग 10:55 ए एम तक। वणिज करण। चंद्रमा मिथुन राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। प्रातः 04:28 पी एम से 05:55 पी एम तक राहुकालम्।

सूर्योदय 06:20 ए एम

सूर्यास्त 05:55 पी एम

चन्द्रोदय 10:14 पी एम

चन्द्रास्त 12:06 पी एम

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:41 ए एम से 05:30 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:06 ए एम से 06:20 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:44 ए एम से 12:30 पी एम

विजय मुहूर्त 02:03 पी एम से 02:49 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:55 पी एम से 06:19 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:55 पी एम से 07:09 पी एम

अमृत काल 02:56 ए एम, अक्टूबर 13 से 04:27 ए एम, अक्टूबर 13

निशिता मुहूर्त 11:43 पी एम से 12:32 ए एम, अक्टूबर 13

रवि योग 01:36 पी एम से 06:21 ए एम, अक्टूबर 13

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 04:28 पी एम से 05:55 पी एम

यमगण्ड 12:07 पी एम से 01:34 पी एम

आडल योग 01:36 पी एम से 06:21 ए एम, अक्टूबर 13

विडाल योग 06:20 ए एम से 01:36 पी एम

गुलिक काल 03:01 पी एम से 04:28 पी एम

दुर्मुहूर्त 04:22 पी एम से 05:08 पी एम

वर्ज्य 09:36 पी एम से 11:07 पी एम भद्रा 02:16 पी एम से 01:15 ए एम, अक्टूबर 13

बाण चोर - 12:47 पी एम तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त चोर पञ्चक - 06:20 ए एम से 06:47 ए एम

शुभ मुहूर्त - 06:47 ए एम से 09:07 ए एम

रोग पञ्चक - 09:07 ए एम से 11:25 ए एम

शुभ मुहूर्त - 11:25 ए एम से 01:29 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 01:29 पी एम से 01:36 पी एम

अग्नि पञ्चक - 01:36 पी एम से 02:16 पी एम

शुभ मुहूर्त - 02:16 पी एम से 03:11 पी एम

रज पञ्चक - 03:11 पी एम से 04:39 पी एम

शुभ मुहूर्त - 04:39 पी एम से 06:04 पी एम

शुभ मुहूर्त - 06:04 पी एम से 07:39 पी एम

रज पञ्चक - 07:39 पी एम से 09:35 पी एम

शुभ मुहूर्त - 09:35 पी एम से 11:49 पी एम