Panchang: 12 अक्टूबर 2025 का पंचांग, जानें रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 12 October 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 12 अक्टूबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 12 अक्टूबर, रविवार, शक संवत्: 20 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 27 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 19, रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण षष्ठी दोपहर 02:16 बजे तक, मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 01:36 मिनट तक उपरांत आर्द्रा नक्षत्र, वरीयान् योग 10:55 ए एम तक। वणिज करण। चंद्रमा मिथुन राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। प्रातः 04:28 पी एम से 05:55 पी एम तक राहुकालम्।
सूर्योदय 06:20 ए एम
सूर्यास्त 05:55 पी एम
चन्द्रोदय 10:14 पी एम
चन्द्रास्त 12:06 पी एम
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:41 ए एम से 05:30 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:06 ए एम से 06:20 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:44 ए एम से 12:30 पी एम
विजय मुहूर्त 02:03 पी एम से 02:49 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:55 पी एम से 06:19 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:55 पी एम से 07:09 पी एम
अमृत काल 02:56 ए एम, अक्टूबर 13 से 04:27 ए एम, अक्टूबर 13
निशिता मुहूर्त 11:43 पी एम से 12:32 ए एम, अक्टूबर 13
रवि योग 01:36 पी एम से 06:21 ए एम, अक्टूबर 13
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 04:28 पी एम से 05:55 पी एम
यमगण्ड 12:07 पी एम से 01:34 पी एम
आडल योग 01:36 पी एम से 06:21 ए एम, अक्टूबर 13
विडाल योग 06:20 ए एम से 01:36 पी एम
गुलिक काल 03:01 पी एम से 04:28 पी एम
दुर्मुहूर्त 04:22 पी एम से 05:08 पी एम
वर्ज्य 09:36 पी एम से 11:07 पी एम भद्रा 02:16 पी एम से 01:15 ए एम, अक्टूबर 13
बाण चोर - 12:47 पी एम तक
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
चोर पञ्चक - 06:20 ए एम से 06:47 ए एम
शुभ मुहूर्त - 06:47 ए एम से 09:07 ए एम
रोग पञ्चक - 09:07 ए एम से 11:25 ए एम
शुभ मुहूर्त - 11:25 ए एम से 01:29 पी एम
मृत्यु पञ्चक - 01:29 पी एम से 01:36 पी एम
अग्नि पञ्चक - 01:36 पी एम से 02:16 पी एम
शुभ मुहूर्त - 02:16 पी एम से 03:11 पी एम
रज पञ्चक - 03:11 पी एम से 04:39 पी एम
शुभ मुहूर्त - 04:39 पी एम से 06:04 पी एम
शुभ मुहूर्त - 06:04 पी एम से 07:39 पी एम
रज पञ्चक - 07:39 पी एम से 09:35 पी एम
शुभ मुहूर्त - 09:35 पी एम से 11:49 पी एम
चोर पञ्चक - 11:49 पी एम से 02:10 ए एम, अक्टूबर 13