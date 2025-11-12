Panchang: 12 नवंबर 2025 का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 12 November 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Wed, 12 Nov 2025 06:06 AM

Panchang, 12 नवंबर 2025 का पंचांग: 12 नवंबर, बुधवार, शक संवत्: 21 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 27 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 20 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी तिथि 10:58 पी एम तक पश्चात नवमी तिथि, अश्लेशा नक्षत्र सायं 06:35 बजे तक पश्चात मघा नक्षत्र, शुक्ल योग 08:02 ए एम तक पश्चात ब्रह्म योग, बालव करण। चंद्रमा कर्क राशि में 06:35 पी एम तक फिर सिंह राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। 12:05 पी एम से राहुकाल शुरू।

सूर्योदय 06:41 ए एम

सूर्यास्त 05:29 पी एम

चन्द्रोदय 12:22 ए एम, नवम्बर 13

चन्द्रास्त 01:09 पी एम

जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:56 ए एम से 05:49 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:22 ए एम से 06:41 ए एम

अभिजित मुहूर्त कोई नहीं

विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:36 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:29 पी एम से 05:55 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:29 पी एम से 06:48 पी एम

अमृत काल 04:58 पी एम से 06:35 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:32 ए एम, नवम्बर 13

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 12:05 पी एम से 01:26 पी एम

यमगण्ड 08:02 ए एम से 09:23 ए एम

आडल योग 06:35 पी एम से 06:42 ए एम, नवम्बर 13

दुर्मुहूर्त 11:44 ए एम से 12:27 पी एम

गुलिक काल 10:44 ए एम से 12:05 पी एम

वर्ज्य 07:15 ए एम से 08:52 ए एम

गण्ड मूल पूरे दिन

बाण रोग - 02:24 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त शुभ मुहूर्त - 06:41 ए एम से 07:05 ए एम

रोग पञ्चक - 07:05 ए एम से 09:23 ए एम

शुभ मुहूर्त - 09:23 ए एम से 11:27 ए एम

मृत्यु पञ्चक - 11:27 ए एम से 01:10 पी एम

अग्नि पञ्चक - 01:10 पी एम से 02:37 पी एम

शुभ मुहूर्त - 02:37 पी एम से 04:02 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 04:02 पी एम से 05:37 पी एम

अग्नि पञ्चक - 05:37 पी एम से 06:35 पी एम

शुभ मुहूर्त - 06:35 पी एम से 07:33 पी एम

रज पञ्चक - 07:33 पी एम से 09:47 पी एम

शुभ मुहूर्त - 09:47 पी एम से 10:58 पी एम