Panchang: 12 नवंबर 2025 का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
संक्षेप: Panchang 12 November 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 12 नवंबर 2025 का पंचांग: 12 नवंबर, बुधवार, शक संवत्: 21 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 27 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 20 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी तिथि 10:58 पी एम तक पश्चात नवमी तिथि, अश्लेशा नक्षत्र सायं 06:35 बजे तक पश्चात मघा नक्षत्र, शुक्ल योग 08:02 ए एम तक पश्चात ब्रह्म योग, बालव करण। चंद्रमा कर्क राशि में 06:35 पी एम तक फिर सिंह राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। 12:05 पी एम से राहुकाल शुरू।
सूर्योदय 06:41 ए एम
सूर्यास्त 05:29 पी एम
चन्द्रोदय 12:22 ए एम, नवम्बर 13
चन्द्रास्त 01:09 पी एम
जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:56 ए एम से 05:49 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:22 ए एम से 06:41 ए एम
अभिजित मुहूर्त कोई नहीं
विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:36 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:29 पी एम से 05:55 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:29 पी एम से 06:48 पी एम
अमृत काल 04:58 पी एम से 06:35 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:32 ए एम, नवम्बर 13
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 12:05 पी एम से 01:26 पी एम
यमगण्ड 08:02 ए एम से 09:23 ए एम
आडल योग 06:35 पी एम से 06:42 ए एम, नवम्बर 13
दुर्मुहूर्त 11:44 ए एम से 12:27 पी एम
गुलिक काल 10:44 ए एम से 12:05 पी एम
वर्ज्य 07:15 ए एम से 08:52 ए एम
गण्ड मूल पूरे दिन
बाण रोग - 02:24 पी एम से पूर्ण रात्रि तक
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
शुभ मुहूर्त - 06:41 ए एम से 07:05 ए एम
रोग पञ्चक - 07:05 ए एम से 09:23 ए एम
शुभ मुहूर्त - 09:23 ए एम से 11:27 ए एम
मृत्यु पञ्चक - 11:27 ए एम से 01:10 पी एम
अग्नि पञ्चक - 01:10 पी एम से 02:37 पी एम
शुभ मुहूर्त - 02:37 पी एम से 04:02 पी एम
मृत्यु पञ्चक - 04:02 पी एम से 05:37 पी एम
अग्नि पञ्चक - 05:37 पी एम से 06:35 पी एम
शुभ मुहूर्त - 06:35 पी एम से 07:33 पी एम
रज पञ्चक - 07:33 पी एम से 09:47 पी एम
शुभ मुहूर्त - 09:47 पी एम से 10:58 पी एम
चोर पञ्चक - 10:58 पी एम से 12:08 ए एम, नवम्बर 13