Panchang: 11 अक्टूबर 2025 का पंचांग, जानें शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 11 October 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 11 अक्टूबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 11 अक्टूबर, शनिवार, शक संवत्: 19 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 26 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 18, रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण पञ्चमी सायं 04:43 बजे तक, रोहिणी नक्षत्र सायं 03:20 मिनट तक उपरांत मृगशिरा नक्षत्र, व्यतीपात योग दोपहर 02:07 मिनट तक। तैतिल करण। चंद्रमा वृष राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। प्रातः 09:14 ए एम से 10:41 बजे तक राहुकालम्। रोहिणी व्रत।
सूर्योदय 06:19 ए एम
सूर्यास्त 05:56 पी एम
चन्द्रोदय 09:10 पी एम
चन्द्रास्त 11:00 ए एम
जानें शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:40 ए एम से 05:30 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:05 ए एम से 06:19 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:44 ए एम से 12:31 पी एम
विजय मुहूर्त 02:04 पी एम से 02:50 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:56 पी एम से 06:20 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:56 पी एम से 07:10 पी एम
अमृत काल 12:25 पी एम से 01:52 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:43 पी एम से 12:33 ए एम, अक्टूबर 12
05:26 ए एम, अक्टूबर 12 से 06:55 ए एम, अक्टूबर 12
अमृत सिद्धि योग 06:19 ए एम से 03:20 पी एम
सर्वार्थ सिद्धि योग 06:19 ए एम से 03:20 पी एम
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 09:14 ए एम से 10:41 ए एम
यमगण्ड 01:35 पी एम से 03:02 पी एम
गुलिक काल 06:19 ए एम से 07:46 ए एम
विडाल योग 03:20 पी एम से 06:20 ए एम, अक्टूबर 12
वर्ज्य 08:03 ए एम से 09:31 ए एम
दुर्मुहूर्त 06:19 ए एम से 07:06 ए एम
08:31 पी एम से 10:01 पी एम 07:06 ए एम से 07:52 ए एम
बाण चोर - 12:31 पी एम से पूर्ण रात्रि तक
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
मृत्यु पञ्चक - 06:19 ए एम से 06:51 ए एम
अग्नि पञ्चक - 06:51 ए एम से 09:11 ए एम
शुभ मुहूर्त - 09:11 ए एम से 11:29 ए एम
रज पञ्चक - 11:29 ए एम से 01:33 पी एम
शुभ मुहूर्त - 01:33 पी एम से 03:15 पी एम
चोर पञ्चक - 03:15 पी एम से 03:20 पी एम
शुभ मुहूर्त - 03:20 पी एम से 04:43 पी एम
रोग पञ्चक - 04:43 पी एम से 04:43 पी एम
शुभ मुहूर्त - 04:43 पी एम से 06:08 पी एम
शुभ मुहूर्त - 06:08 पी एम से 07:43 पी एम
रोग पञ्चक - 07:43 पी एम से 09:39 पी एम
शुभ मुहूर्त - 09:39 पी एम से 11:53 पी एम
मृत्यु पञ्चक - 11:53 पी एम से 02:14 ए एम, अक्टूबर 12