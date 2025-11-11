Panchang: 11 नवंबर 2025 का पंचांग, सुबह से भद्रा जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ

संक्षेप: Panchang 11 November 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Tue, 11 Nov 2025 06:19 AM

Panchang, 11 नवंबर 2025 का पंचांग: 11 नवंबर, मंगलवार, शक संवत्: 20 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 26 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 19 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी तिथि 11:08 पी एम तक पश्चात अष्टमी तिथि, पुष्य नक्षत्र सायं 06:17 बजे तक पश्चात अश्लेशा नक्षत्र, शुभ योग 09:44 ए एम तक पश्चात शुक्ल योग, विष्टि करण। चंद्रमा कर्क राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। सुबह 06:41 बजे से भद्रा शुरू।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूर्योदय 06:41 ए एम

सूर्यास्त 05:29 पी एम

चन्द्रोदय 11:20 पी एम

चन्द्रास्त 12:32 पी एम

11 नवंबर 2025 का पंचांग, सुबह से भद्रा जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:55 ए एम से 05:48 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:21 ए एम से 06:41 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:27 पी एम

विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:36 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:29 पी एम से 05:56 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:29 पी एम से 06:49 पी एम

अमृत काल 12:01 पी एम से 01:35 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:32 ए एम, नवम्बर 12

सर्वार्थ सिद्धि योग 06:17 पी एम से 06:41 ए एम, नवम्बर 12

रवि योग 06:41 ए एम से 06:17 पी एम

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 02:47 पी एम से 04:08 पी एम

मगण्ड 09:23 ए एम से 10:44 ए एम

आडल योग 06:41 ए एम से 06:17 पी एम

दुर्मुहूर्त 08:50 ए एम से 09:34 ए एम, 10:46 पी एम से 11:39 पी एम

गुलिक काल 12:05 पी एम से 01:26 पी एम

गण्ड मूल 06:17 पी एम से 06:41 ए एम, नवम्बर 12

भद्रा 06:41 ए एम से 11:32 ए एम

बाण चोर - 02:32 पी एम तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त रज पञ्चक - 06:41 ए एम से 07:09 ए एम

शुभ मुहूर्त - 07:09 ए एम से 09:27 ए एम

चोर पञ्चक - 09:27 ए एम से 11:31 ए एम

शुभ मुहूर्त - 11:31 ए एम से 01:14 पी एम

रोग पञ्चक - 01:14 पी एम से 02:41 पी एम

शुभ मुहूर्त - 02:41 पी एम से 04:06 पी एम

शुभ मुहूर्त - 04:06 पी एम से 05:41 पी एम

रोग पञ्चक - 05:41 पी एम से 06:17 पी एम

शुभ मुहूर्त - 06:17 पी एम से 07:37 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 07:37 पी एम से 09:51 पी एम

अग्नि पञ्चक - 09:51 पी एम से 11:08 पी एम