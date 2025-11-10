Panchang: 10 नवंबर 2025 का पंचांग, सुबह से ही राहुकाल, जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
संक्षेप: Panchang 10 November 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 10 नवंबर 2025 का पंचांग: 10 नवंबर, सोमवार, शक संवत्: 19 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 25 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 18 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी तिथि 12:07 ए एम, 11 नवम्बर तक पश्चात सप्तमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र सायं 06:48 बजे तक पश्चात पुष्य नक्षत्र, साध्य योग दोपहर 12:05 बजे तक पश्चात शुभ योग, गर करण। चंद्रमा मिथुन राशि में 01:03 पी एम तक फिर कर्क राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। सुबह 08:01 बजे से राहुकालम् शुरू।
- सूर्योदय- 06:40 ए एम
- सूर्यास्त- 05:30 पी एम
- चन्द्रोदय- 10:15 पी एम
- चन्द्रास्त- 11:47 ए एम
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त 04:55 ए एम से 05:47 ए एम
- प्रातः सन्ध्या 05:21 ए एम से 06:40 ए एम
- अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:27 पी एम
- विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:37 पी एम
- गोधूलि मुहूर्त 05:30 पी एम से 05:56 पी एम
- सायाह्न सन्ध्या 05:30 पी एम से 06:49 पी एम
- अमृत काल 04:31 पी एम से 06:02 पी एम
- निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:32 ए एम, नवम्बर 11
- सर्वार्थ सिद्धि योग 06:48 पी एम से 06:41 ए एम, नवम्बर 11
- रवि योग 06:48 पी एम से 06:41 ए एम, नवम्बर 11
अशुभ मुहूर्त
- राहुकाल 08:01 ए एम से 09:22 ए एम
- यमगण्ड 10:44 ए एम से 12:05 पी एम
- आडल योग 06:48 पी एम से 06:41 ए एम, नवम्बर 11
- विडाल योग 06:40 ए एम से 06:48 पी एम, 12:27 पी एम से 01:10 पी एम
- गुलिक काल 01:26 पी एम से 02:47 पी एम दुर्मुहूर्त
- वर्ज्य 07:26 ए एम से 08:57 ए एम 02:37 पी एम से 03:20 पी एम, 02:38 ए एम, नवम्बर 11 से 04:12 ए एम, नवम्बर 11
- भद्रा 12:07 ए एम, नवम्बर 11 से 06:41 ए एम, नवम्बर 11
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
मृत्यु पञ्चक - 06:40 ए एम से 07:13 ए एम
अग्नि पञ्चक - 07:13 ए एम से 09:31 ए एम
शुभ मुहूर्त - 09:31 ए एम से 11:35 ए एम
रज पञ्चक - 11:35 ए एम से 01:17 पी एम
शुभ मुहूर्त - 01:17 पी एम से 02:45 पी एम
चोर पञ्चक - 02:45 पी एम से 04:10 पी एम
रज पञ्चक - 04:10 पी एम से 05:45 पी एम
शुभ मुहूर्त - 05:45 पी एम से 06:48 पी एम
चोर पञ्चक - 06:48 पी एम से 07:41 पी एम
शुभ मुहूर्त - 07:41 पी एम से 09:55 पी एम
रोग पञ्चक - 09:55 पी एम से 12:07 ए एम, नवम्बर 11