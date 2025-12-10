Panchang: 10 दिसंबर 2025 का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 10 December 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 10 दिसंबर 2025 का पंचांग: 10 दिसंबर, बुधवार, शक संवत 19, मार्गशीर्ष, (सौर)1947, पंजाब पंचांग: 25, मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 18, जमादि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: पौष कृष्ण षष्ठी 01:46 पी एम तक, पश्चात सप्तमी तिथि, मघा नक्षत्र 02:44 ए एम, दिसम्बर 11 तक, वैधृति 12:46 पी एम तक। वणिज करण 01:46 पी एम तक। सूर्य दक्षिणायन। हेमंत ऋतु। दोपहर 12:14 बजे से राहुकालम् शुरू।
सूर्योदय 07:03 ए एम
सूर्यास्त 05:25 पी एम
चन्द्रोदय 11:11 पी एम
चन्द्रास्त 11:40 ए एम
जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:14 ए एम से 06:09 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:41 ए एम से 07:03 ए एम
अभिजित मुहूर्त कोई नहीं
विजय मुहूर्त 01:58 पी एम से 02:39 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:22 पी एम से 05:50 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:25 पी एम से 06:47 पी एम
अमृत काल 12:18 ए एम, दिसम्बर 11 से 01:55 ए एम, दिसम्बर 11
निशिता मुहूर्त 11:47 पी एम से 12:42 ए एम, दिसम्बर 11
रवि योग 07:03 ए एम से 02:44 ए एम, दिसम्बर 11
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 12:14 पी एम से 01:32 पी एम
यमगण्ड 08:21 ए एम से 09:39 ए एम
आडल योग 07:03 ए एम से 02:44 ए एम, दिसम्बर 11
दुर्मुहूर्त 11:53 ए एम से 12:35 पी एम
गुलिक काल 10:56 ए एम से 12:14 पी एम
भद्रा 01:46 पी एम से 01:45 ए एम, दिसम्बर 11
वर्ज्य 02:33 पी एम से 04:11 पी एम
गण्ड मूल 07:03 ए एम से 02:44 ए एम, दिसम्बर 11
बाण चोर - 06:26 ए एम, दिसम्बर 11 तक
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
शुभ मुहूर्त - 07:03 ए एम से 07:33 ए एम
रोग पञ्चक - 07:33 ए एम से 09:37 ए एम
शुभ मुहूर्त - 09:37 ए एम से 11:20 ए एम
मृत्यु पञ्चक - 11:20 ए एम से 12:47 पी एम
अग्नि पञ्चक - 12:47 पी एम से 01:46 पी एम
शुभ मुहूर्त - 01:46 पी एम से 02:12 पी एम
मृत्यु पञ्चक - 02:12 पी एम से 03:47 पी एम
अग्नि पञ्चक - 03:47 पी एम से 05:43 पी एम
शुभ मुहूर्त - 05:43 पी एम से 07:57 पी एम
रज पञ्चक - 07:57 पी एम से 10:18 पी एम
शुभ मुहूर्त - 10:18 पी एम से 12:35 ए एम, दिसम्बर 11