Panchang: 10 दिसंबर 2025 का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 10 December 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Dec 10, 2025 06:11 am IST

Panchang, 10 दिसंबर 2025 का पंचांग: 10 दिसंबर, बुधवार, शक संवत 19, मार्गशीर्ष, (सौर)1947, पंजाब पंचांग: 25, मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 18, जमादि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: पौष कृष्ण षष्ठी 01:46 पी एम तक, पश्चात सप्तमी तिथि, मघा नक्षत्र 02:44 ए एम, दिसम्बर 11 तक, वैधृति 12:46 पी एम तक। वणिज करण 01:46 पी एम तक। सूर्य दक्षिणायन। हेमंत ऋतु। दोपहर 12:14 बजे से राहुकालम् शुरू।

सूर्योदय 07:03 ए एम

सूर्यास्त 05:25 पी एम

चन्द्रोदय 11:11 पी एम

चन्द्रास्त 11:40 ए एम

जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:14 ए एम से 06:09 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:41 ए एम से 07:03 ए एम

अभिजित मुहूर्त कोई नहीं

विजय मुहूर्त 01:58 पी एम से 02:39 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:22 पी एम से 05:50 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:25 पी एम से 06:47 पी एम

अमृत काल 12:18 ए एम, दिसम्बर 11 से 01:55 ए एम, दिसम्बर 11

निशिता मुहूर्त 11:47 पी एम से 12:42 ए एम, दिसम्बर 11

रवि योग 07:03 ए एम से 02:44 ए एम, दिसम्बर 11

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 12:14 पी एम से 01:32 पी एम

यमगण्ड 08:21 ए एम से 09:39 ए एम

आडल योग 07:03 ए एम से 02:44 ए एम, दिसम्बर 11

दुर्मुहूर्त 11:53 ए एम से 12:35 पी एम

गुलिक काल 10:56 ए एम से 12:14 पी एम

भद्रा 01:46 पी एम से 01:45 ए एम, दिसम्बर 11

वर्ज्य 02:33 पी एम से 04:11 पी एम

गण्ड मूल 07:03 ए एम से 02:44 ए एम, दिसम्बर 11

बाण चोर - 06:26 ए एम, दिसम्बर 11 तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त शुभ मुहूर्त - 07:03 ए एम से 07:33 ए एम

रोग पञ्चक - 07:33 ए एम से 09:37 ए एम

शुभ मुहूर्त - 09:37 ए एम से 11:20 ए एम

मृत्यु पञ्चक - 11:20 ए एम से 12:47 पी एम

अग्नि पञ्चक - 12:47 पी एम से 01:46 पी एम

शुभ मुहूर्त - 01:46 पी एम से 02:12 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 02:12 पी एम से 03:47 पी एम

अग्नि पञ्चक - 03:47 पी एम से 05:43 पी एम

शुभ मुहूर्त - 05:43 पी एम से 07:57 पी एम

रज पञ्चक - 07:57 पी एम से 10:18 पी एम