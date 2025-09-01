Panchang: 1 सितंबर 2025 का पंचांग, जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 1 September 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Mon, 1 Sep 2025 06:03 AM

Panchang, 1 सितंबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 1 सितंबर, सोमवार, शक संवत्: 10 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 17, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 08 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: भाद्रपद शुक्ल नवमी 02:43 ए एम, सितम्बर 02 तक पश्चात दशमी तिथि। ज्येष्ठा नक्षत्र 07:55 पी एम तक उपरांत मूल नक्षत्र, विष्कम्भ योग 04:32 पी एम तक पश्चात प्रीति योग, विष्टि करण। चंद्रमा वृश्चिक राशि में 07:55 पी एम तक उपरांत धनु राशि में।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। सुबह 07:35 ए एम से राहुकालम् शुरू। ज्येष्ठ गौरी पूजा।

सूर्योदय: 05:59 ए एम

सूर्यास्त: 06:43 पी एम

चन्द्रोदय: 02:07 पी एम

चन्द्रास्त: 12:11 ए एम, सितम्बर 02

जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:29 ए एम से 05:14 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:52 ए एम से 05:59 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:55 ए एम से 12:46 पी एम

विजय मुहूर्त 02:28 पी एम से 03:19 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:43 पी एम से 07:05 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:43 पी एम से 07:50 पी एम

अमृत काल 10:13 ए एम से 11:58 ए एम

निशिता मुहूर्त 11:59 पी एम से 12:44 ए एम, सितम्बर 02

रवि योग 07:55 पी एम से 06:00 ए एम, सितम्बर 02

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 07:35 ए एम से 09:10 ए एम

यमगण्ड 10:45 ए एम से 12:21 पी एम

आडल योग 07:55 पी एम से 06:00 ए एम, सितम्बर 02

दुर्मुहूर्त 12:46 पी एम से 01:37 पी एम, 03:19 पी एम से 04:10 पी एम

गुलिक काल 01:56 पी एम से 03:32 पी एम

वर्ज्य 04:34 ए एम, सितम्बर 02 से 06:17 ए एम, सितम्बर 02

विंछुड़ो 05:59 ए एम से 07:55 पी एम

गण्ड मूल- पूरे दिन

बाण चोर - 03:13 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त शुभ मुहूर्त - 05:59 ए एम से 07:12 ए एम

रोग पञ्चक - 07:12 ए एम से 09:28 ए एम

शुभ मुहूर्त - 09:28 ए एम से 11:48 ए एम

मृत्यु पञ्चक - 11:48 ए एम से 02:06 पी एम

अग्नि पञ्चक - 02:06 पी एम से 04:10 पी एम

शुभ मुहूर्त - 04:10 पी एम से 05:53 पी एम

रज पञ्चक - 05:53 पी एम से 07:20 पी एम

शुभ मुहूर्त - 07:20 पी एम से 07:55 पी एम

चोर पञ्चक - 07:55 पी एम से 08:45 पी एम

रज पञ्चक - 08:45 पी एम से 10:20 पी एम

शुभ मुहूर्त - 10:20 पी एम से 12:16 ए एम, सितम्बर 02

चोर पञ्चक - 12:16 ए एम, सितम्बर 02 से 02:31 ए एम, सितम्बर 02

शुभ मुहूर्त - 02:31 ए एम, सितम्बर 02 से 02:43 ए एम, सितम्बर 02

रोग पञ्चक - 02:43 ए एम, सितम्बर 02 से 04:51 ए एम, सितम्बर 02