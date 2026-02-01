Panchang: 1 फरवरी 2026 का पंचांग, जानें माघ पूर्णिमा पर रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 1 February 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang, 1 फरवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 1 फरवरी, रविवार, शक संवत्: 12 माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 19 माघ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 12 शब्बान, 1447, विक्रमी संवत्: माघ शुक्ल पूर्णिमा तिथि 03:38 ए एम, फरवरी 02 तक, पुष्य नक्षत्र 11:58 पी एम तक बजे तक पश्चात अश्लेशा नक्षत्र, विष्टि करण। प्रीति योग 10:19 ए एम तक पश्चात आयुष्मान् योग। चंद्रमा कर्क राशि में (दिन-रात)। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। शाम 04:39 बजे से राहुकालम् शुरू।
जानें माघ पूर्णिमा पर रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
सूर्योदय 07:09 ए एम
सूर्यास्त 06:00 पी एम
चन्द्रोदय 05:26 पी एम
चन्द्रास्त चन्द्रास्त नहीं
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:24 ए एम से 06:17 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:50 ए एम से 07:09 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:57 पी एम
विजय मुहूर्त 02:23 पी एम से 03:07 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:58 पी एम से 06:24 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:00 पी एम से 07:19 पी एम
अमृत काल 05:59 पी एम से 07:29 पी एम
निशिता मुहूर्त 12:08 ए एम, फरवरी 02 से 01:01 ए एम, फरवरी 02
रवि पुष्य योग 07:09 ए एम से 11:58 पी एम
सर्वार्थ सिद्धि योग 07:09 ए एम से 11:58 पी एम
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 04:39 पी एम से 06:00 पी एम
यमगण्ड 12:35 पी एम से 01:56 पी एम
आडल योग 07:09 ए एम से 11:58 पी एम
दुर्मुहूर्त 04:33 पी एम से 05:17 पी एम
गुलिक काल 03:18 पी एम से 04:39 पी एम
भद्रा 07:09 ए एम से 04:42 पी एम
वर्ज्य 09:02 ए एम से 10:31 ए एम
गण्ड मूल 11:58 पी एम से 07:09 ए एम, फरवरी 02
बाण रोग - 07:55 ए एम तक
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
शुभ मुहूर्त - 07:09 ए एम से 07:51 ए एम
रोग पञ्चक - 07:51 ए एम से 09:19 ए एम
शुभ मुहूर्त - 09:19 ए एम से 10:44 ए एम
शुभ मुहूर्त - 10:44 ए एम से 12:19 पी एम
रोग पञ्चक - 12:19 पी एम से 02:14 पी एम
शुभ मुहूर्त - 02:14 पी एम से 04:29 पी एम
मृत्यु पञ्चक - 04:29 पी एम से 06:49 पी एम
अग्नि पञ्चक - 06:49 पी एम से 09:07 पी एम
शुभ मुहूर्त - 09:07 पी एम से 11:23 पी एम
रज पञ्चक - 11:23 पी एम से 11:58 पी एम