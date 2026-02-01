Hindustan Hindi News
Panchang 1 February 2026
Panchang: 1 फरवरी 2026 का पंचांग, जानें माघ पूर्णिमा पर रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang: 1 फरवरी 2026 का पंचांग, जानें माघ पूर्णिमा पर रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Panchang 1 February 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Feb 01, 2026 06:16 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj Ka Panchang, 1 फरवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 1 फरवरी, रविवार, शक संवत्: 12 माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 19 माघ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 12 शब्बान, 1447, विक्रमी संवत्: माघ शुक्ल पूर्णिमा तिथि 03:38 ए एम, फरवरी 02 तक, पुष्य नक्षत्र 11:58 पी एम तक बजे तक पश्चात अश्लेशा नक्षत्र, विष्टि करण। प्रीति योग 10:19 ए एम तक पश्चात आयुष्मान् योग। चंद्रमा कर्क राशि में (दिन-रात)। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। शाम 04:39 बजे से राहुकालम् शुरू।

जानें माघ पूर्णिमा पर रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

सूर्योदय 07:09 ए एम

सूर्यास्त 06:00 पी एम

चन्द्रोदय 05:26 पी एम

चन्द्रास्त चन्द्रास्त नहीं

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:24 ए एम से 06:17 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:50 ए एम से 07:09 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:57 पी एम

विजय मुहूर्त 02:23 पी एम से 03:07 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:58 पी एम से 06:24 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:00 पी एम से 07:19 पी एम

अमृत काल 05:59 पी एम से 07:29 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:08 ए एम, फरवरी 02 से 01:01 ए एम, फरवरी 02

रवि पुष्य योग 07:09 ए एम से 11:58 पी एम

सर्वार्थ सिद्धि योग 07:09 ए एम से 11:58 पी एम

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 04:39 पी एम से 06:00 पी एम

यमगण्ड 12:35 पी एम से 01:56 पी एम

आडल योग 07:09 ए एम से 11:58 पी एम

दुर्मुहूर्त 04:33 पी एम से 05:17 पी एम

गुलिक काल 03:18 पी एम से 04:39 पी एम

भद्रा 07:09 ए एम से 04:42 पी एम

वर्ज्य 09:02 ए एम से 10:31 ए एम

गण्ड मूल 11:58 पी एम से 07:09 ए एम, फरवरी 02

बाण रोग - 07:55 ए एम तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त

शुभ मुहूर्त - 07:09 ए एम से 07:51 ए एम

रोग पञ्चक - 07:51 ए एम से 09:19 ए एम

शुभ मुहूर्त - 09:19 ए एम से 10:44 ए एम

शुभ मुहूर्त - 10:44 ए एम से 12:19 पी एम

रोग पञ्चक - 12:19 पी एम से 02:14 पी एम

शुभ मुहूर्त - 02:14 पी एम से 04:29 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 04:29 पी एम से 06:49 पी एम

अग्नि पञ्चक - 06:49 पी एम से 09:07 पी एम

शुभ मुहूर्त - 09:07 पी एम से 11:23 पी एम

रज पञ्चक - 11:23 पी एम से 11:58 पी एम

