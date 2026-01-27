Panchang 27 January 2026: आज है महानंदा नवमी, जानें मंगलवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 27 January 2026: हिन्दू पंचांग देखकर ही हर दिन के हिसाब से पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। इसी से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता चल जाता है। जानें आज यानी मंगलवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?

Jan 27, 2026 05:38 am IST

Panchang, 27 जनवरी 2026 का पंचांग: विक्रम संवत - 2082, कालयुक्त, शक सम्वत - 1947, विश्वावसु, पूर्णिमांत - माघ, अमांत - माघ, नक्षत्र पद भरणी - 11:08 ए एम तक, कृत्तिका - 04:44 पी एम तक, शुक्ल योग प्रातः 03:12 बजे तक बाद में ब्रह्म योग, करण: बालव 08:14 बजे तक, बाद कौलव सायं 07:05 बजे तक, बाद तैतिल प्रातः 05:53 बजे तक, बाद गर। आज राहु काल का समय अपराह्न 03:22 बजे से 04:44 बजे तक, आज शाम 04:44 बजे तक चन्द्रमा मेष राशि में, उपरांत वृषभ राशि पर संचार, नवमी तिथि 07:05 PM तक उपरांत दशमी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सूर्योदय 07:12 ए एम

सूर्यास्त 05:56 पी एम

चन्द्रोदय 12:12 पी एम

चन्द्रास्त 02:39 ए एम, जनवरी 28

आज है महानंदा नवमी आज माघ के महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। सनातन धर्म में इसे महानंदा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इसे गुप्त नवरात्रि के पूर्णाहुति के दिन के रूप में देखा जाता है। इस खास दिन पर दुर्गा मां के नंदा स्वरूप को पूजा जाता है। माना जाता है कि आज सच्चे मन से की गई देवी मां की पूजा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन लोग दीप दान को करना शुभ मानते हैं। आज मंगलवार है और ऐसे में गुप्त नवरात्रि का नवां दिन और भी खास हो गया है क्योंकि आज भगवान हनुमान का भी दिन है। साथ ही आज रवि योग बन रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में काफी शुभ और फलदायी माना जाता है

पंचांग तिथि नवमी - 07:05 पी एम तक

नक्षत्र भरणी - 11:08 ए एम तक

योग शुक्ल - 03:13 ए एम, जनवरी 28 तक

वार मंगलवार

पक्ष शुक्ल पक्ष

जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:26 ए एम से 06:19 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:52 ए एम से 07:12 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:55 पी एम

विजय मुहूर्त 02:21 पी एम से 03:04 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:54 पी एम से 06:20 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:56 पी एम से 07:16 पी एम

सर्वार्थ सिद्धि योग 11:08 ए एम से 07:11 ए एम, जनवरी 28

निशिता मुहूर्त 12:07 ए एम, जनवरी 28 से 01:00 ए एम, जनवरी 28

रवि योग 11:08 ए एम से 07:11 ए एम, जनवरी 28

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 03:15 पी एम से 04:36 पी एम

यमगण्ड 09:53 ए एम से 11:13 ए एम

आडल योग 11:08 ए एम से 07:11 ए एम, जनवरी 28

दुर्मुहूर्त 09:21 ए एम से 10:04 ए एम, 11:14 पी एम से 12:07 ए एम, जनवरी 28

गुलिक काल 12:34 पी एम से 01:55 पी एम

वर्ज्य 10:17 पी एम से 11:47 पी एम