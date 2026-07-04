Panchak Kya Hota Hai: जानें कब लगता है पंचक, क्यों माना जाता है खास और किन कामों से बचें
Panchak Kya Hota Hai: पंचक हिंदू पंचांग का एक विशेष समय माना जाता है, जो चंद्रमा के धनिष्ठा से रेवती नक्षत्र तक रहने की अवधि में आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कुछ विशेष कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है, जबकि रोजमर्रा के काम सामान्य रूप से किए जा सकते हैं।
Panchak Kya Hota Hai: हिंदू पंचांग में पंचक एक खास समय होता है। यह तब शुरू होता है, जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के आखिरी चरण में प्रवेश करता है। इसके बाद चंद्रमा शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र से होकर गुजरता है। इन पांच नक्षत्रों में चंद्रमा के रहने की अवधि को पंचक कहा जाता है। पंचक हर महीने आता है और करीब पांच दिन तक रहता है। इसकी शुरुआत और समाप्ति का समय हर महीने अलग होता है।
पंचक क्यों माना जाता है खास?
ज्योतिष में पंचक को कुछ कामों के लिए सावधानी बरतने का समय माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान कुछ बड़े या खास काम सोच-समझकर करने चाहिए। हालांकि, रोजमर्रा के काम, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई या सामान्य यात्रा पर कोई रोक नहीं होती।
पंचक में किन कामों से बचने की सलाह दी जाती है?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचक के दौरान कुछ काम टालने की सलाह दी जाती है। इनमें शामिल हैं-
- घर की छत बनवाना या डलवाना।
- चारपाई या खाट बनवाना।
- बड़ी मात्रा में लकड़ी या ईंधन इकट्ठा करना।
- कुछ परंपराओं में दक्षिण दिशा की लंबी यात्रा शुरू करने से भी बचने की सलाह दी जाती है।
- अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ नियम भी कई जगह पंचक के दौरान अलग तरीके से निभाए जाते हैं।
इन मान्यताओं का पालन अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में अलग ढंग से किया जाता है।
क्या पंचक में सभी काम रुक जाते हैं?
ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंचक का मतलब यह नहीं कि हर काम अशुभ हो जाता है। रोज के काम, ऑफिस जाना, कारोबार करना, खरीदारी करना, पढ़ाई करना या जरूरी यात्रा करना सामान्य रूप से किया जा सकता है। अगर कोई बड़ा शुभ काम करना हो तो कई लोग पंचांग देखकर या ज्योतिषी की सलाह लेकर मुहूर्त तय करते हैं।
पंचक कितने दिन का होता है?
पंचक करीब पांच दिन तक रहता है। चंद्रमा जैसे ही रेवती नक्षत्र से निकलकर अगले नक्षत्र में प्रवेश करता है, पंचक समाप्त हो जाता है।
पंचक ज्योतिष में एक विशेष समय माना जाता है। इससे जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन सभी परंपराएं एक जैसी नहीं होतीं। इसलिए अगर कोई बड़ा धार्मिक या शुभ कार्य करना हो तो पंचांग देखकर या जानकार से सलाह लेकर फैसला करना बेहतर माना जाता है। वहीं, रोजमर्रा के काम सामान्य रूप से किए जा सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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