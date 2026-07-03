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Panchak July 2026: जुलाई माह में दो बार लगने वाला है पंचक, बड़े संकट से बचने के लिए बरतें सावधानी

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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जुलाई 2026 में दो बार लग रहा है पंचक। पहला पंचक 4 जुलाई से 8 जुलाई तक और दूसरा 31 जुलाई से 4 अगस्त तक। जानिए दोनों पंचक का प्रकार और इन दिनों में क्या-क्या नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार जरूरी नियम और सावधानियां पढ़ें।

Panchak July 2026: जुलाई माह में दो बार लगने वाला है पंचक, बड़े संकट से बचने के लिए बरतें सावधानी

जुलाई 2026 का महीना अपने साथ दो बार पंचक लेकर आ रहा है। हिंदू पंचांग में पंचक उन पांच दिनों को कहा जाता है, जब चंद्रमा कुछ खास नक्षत्रों में रहता है। इन दिनों में कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि इनका असर पांच गुना बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन दिनों में सावधानी बरतने से अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं जुलाई में कब-कब पंचक पड़ रहा है और इनसे कैसे निपटें।

जुलाई 2026 में पहला पंचक

जुलाई 2026 का पहला पंचक 4 जुलाई शनिवार से शुरू होकर 8 जुलाई बुधवार तक चलेगा। चूंकि यह शनिवार को शुरू हो रहा है, इसलिए इसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। ज्योतिष में मृत्यु पंचक को सबसे अधिक अशुभ माना जाता है। इस दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा, पलंग बुनना-खोलना, छत ढलवाना या घर का रंग-रोगन करवाना पूरी तरह वर्जित है। यदि इन नियमों की अनदेखी की गई, तो स्वास्थ्य या परिवार में गंभीर समस्या आ सकती है। इसलिए इन 5 दिनों में शांत रहकर नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है।

मृत्यु पंचक में क्या सावधानी बरतें?

मृत्यु पंचक के दौरान बाहर से लकड़ी लाना या कोई नया निर्माण कार्य शुरू करना टाल दें। यदि कोई जरूरी काम हो, तो पहले ज्योतिषाचार्य से सलाह ले लें। इन दिनों में सात्विक भोजन करें, मंत्र जाप करें और दान-पुण्य पर ध्यान दें। इससे पंचक का अशुभ प्रभाव काफी कम हो जाता है।

जुलाई 2026 में दूसरा पंचक

जुलाई 2026 का दूसरा पंचक 31 जुलाई शुक्रवार को शुरू होकर 4 अगस्त 2026 तक चलेगा। इसकी शुरुआत शुक्रवार को होने के कारण इसे चोर पंचक कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार, इस पंचक में आर्थिक नुकसान, चोरी या अनावश्यक खर्च की आशंका रहती है। इस दौरान कोई नया सौदा या निवेश करने से पहले पूरी जांच कर लें। खासकर ऑनलाइन लेन-देन और साझा खर्च पर विशेष ध्यान दें।

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चोर पंचक में रखें ये सावधानियां

चोर पंचक के दौरान किसी भी प्रकार की नई खरीदारी या वादे से बचें। यदि कोई साझा काम हो, तो लिखित रूप में रखें। इन दिनों में घर में नई लकड़ी या निर्माण संबंधी सामान लाने से बचना चाहिए। सात्विक रहकर और नियमित पूजा-पाठ से इस पंचक का प्रभाव कम किया जा सकता है।

पंचक के नियमों का पालन

पंचक के दौरान नियमों का पालन करने से अनावश्यक संकटों से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इन दिनों में की गई गलतियां पांच गुना प्रभाव दिखाती हैं। इसलिए इन अवधियों में शुभ कार्य टालकर, सावधानी बरतकर और सकारात्मक रहकर जीवन को सुगम बनाया जा सकता है। पंचक हमें संतुलित और सतर्क रहने की याद दिलाता है।

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पंचक के प्रकार और उनके प्रभाव

पंचक पांच प्रकार के होते हैं और इनका नाम शुरुआती दिन के अनुसार तय होता है। रविवार को शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है, जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ाता है। सोमवार को राज पंचक, मंगलवार को अग्नि पंचक, शुक्रवार को चोर पंचक और शनिवार को मृत्यु पंचक होता है। हर पंचक का अपना अलग प्रभाव होता है। इसलिए पंचांग देखकर इन दिनों की योजना बनानी चाहिए, ताकि बेवजह की परेशानियों से बचा जा सके।

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जुलाई 2026 में इन दोनों पंचकों के दौरान सावधानी बरतकर आप अपने परिवार को अनावश्यक परेशानियों से बचा सकते हैं। नियमों का पालन ही इन दिनों में सबसे बड़ा उपाय है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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