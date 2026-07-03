Panchak July 2026: जुलाई माह में दो बार लगने वाला है पंचक, बड़े संकट से बचने के लिए बरतें सावधानी

जुलाई 2026 में दो बार लग रहा है पंचक। पहला पंचक 4 जुलाई से 8 जुलाई तक और दूसरा 31 जुलाई से 4 अगस्त तक। जानिए दोनों पंचक का प्रकार और इन दिनों में क्या-क्या नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार जरूरी नियम और सावधानियां पढ़ें।

जुलाई 2026 का महीना अपने साथ दो बार पंचक लेकर आ रहा है। हिंदू पंचांग में पंचक उन पांच दिनों को कहा जाता है, जब चंद्रमा कुछ खास नक्षत्रों में रहता है। इन दिनों में कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि इनका असर पांच गुना बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन दिनों में सावधानी बरतने से अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं जुलाई में कब-कब पंचक पड़ रहा है और इनसे कैसे निपटें।

जुलाई 2026 में पहला पंचक जुलाई 2026 का पहला पंचक 4 जुलाई शनिवार से शुरू होकर 8 जुलाई बुधवार तक चलेगा। चूंकि यह शनिवार को शुरू हो रहा है, इसलिए इसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। ज्योतिष में मृत्यु पंचक को सबसे अधिक अशुभ माना जाता है। इस दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा, पलंग बुनना-खोलना, छत ढलवाना या घर का रंग-रोगन करवाना पूरी तरह वर्जित है। यदि इन नियमों की अनदेखी की गई, तो स्वास्थ्य या परिवार में गंभीर समस्या आ सकती है। इसलिए इन 5 दिनों में शांत रहकर नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है।

मृत्यु पंचक में क्या सावधानी बरतें? मृत्यु पंचक के दौरान बाहर से लकड़ी लाना या कोई नया निर्माण कार्य शुरू करना टाल दें। यदि कोई जरूरी काम हो, तो पहले ज्योतिषाचार्य से सलाह ले लें। इन दिनों में सात्विक भोजन करें, मंत्र जाप करें और दान-पुण्य पर ध्यान दें। इससे पंचक का अशुभ प्रभाव काफी कम हो जाता है।

जुलाई 2026 में दूसरा पंचक जुलाई 2026 का दूसरा पंचक 31 जुलाई शुक्रवार को शुरू होकर 4 अगस्त 2026 तक चलेगा। इसकी शुरुआत शुक्रवार को होने के कारण इसे चोर पंचक कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार, इस पंचक में आर्थिक नुकसान, चोरी या अनावश्यक खर्च की आशंका रहती है। इस दौरान कोई नया सौदा या निवेश करने से पहले पूरी जांच कर लें। खासकर ऑनलाइन लेन-देन और साझा खर्च पर विशेष ध्यान दें।

चोर पंचक में रखें ये सावधानियां चोर पंचक के दौरान किसी भी प्रकार की नई खरीदारी या वादे से बचें। यदि कोई साझा काम हो, तो लिखित रूप में रखें। इन दिनों में घर में नई लकड़ी या निर्माण संबंधी सामान लाने से बचना चाहिए। सात्विक रहकर और नियमित पूजा-पाठ से इस पंचक का प्रभाव कम किया जा सकता है।

पंचक के नियमों का पालन पंचक के दौरान नियमों का पालन करने से अनावश्यक संकटों से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इन दिनों में की गई गलतियां पांच गुना प्रभाव दिखाती हैं। इसलिए इन अवधियों में शुभ कार्य टालकर, सावधानी बरतकर और सकारात्मक रहकर जीवन को सुगम बनाया जा सकता है। पंचक हमें संतुलित और सतर्क रहने की याद दिलाता है।

पंचक के प्रकार और उनके प्रभाव पंचक पांच प्रकार के होते हैं और इनका नाम शुरुआती दिन के अनुसार तय होता है। रविवार को शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है, जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ाता है। सोमवार को राज पंचक, मंगलवार को अग्नि पंचक, शुक्रवार को चोर पंचक और शनिवार को मृत्यु पंचक होता है। हर पंचक का अपना अलग प्रभाव होता है। इसलिए पंचांग देखकर इन दिनों की योजना बनानी चाहिए, ताकि बेवजह की परेशानियों से बचा जा सके।

जुलाई 2026 में इन दोनों पंचकों के दौरान सावधानी बरतकर आप अपने परिवार को अनावश्यक परेशानियों से बचा सकते हैं। नियमों का पालन ही इन दिनों में सबसे बड़ा उपाय है।