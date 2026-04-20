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Panch Kedar Yatra 2026: देवभूमि में एक नहीं पांच केदारनाथ मंदिर हैं, कहीं जटा तो कहीं होती है भूजा की पूजा

Apr 20, 2026 05:48 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Panch Kedar Yatra 2026: जानिए उत्तराखंड के पांच दिव्य केदार धामों के बारे में। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर और कल्पेश्वर धाम, जहां भगवान शिव के पीठ, भुजा, मुख और जटा की पूजा होती है। पंच केदार की पौराणिक कथा, महत्व और 2026 में कपाट खुलने की तिथियों की पूरी जानकारी इस लेख में।

Panch Kedar Yatra 2026: देवभूमि में एक नहीं पांच केदारनाथ मंदिर हैं, कहीं जटा तो कहीं होती है भूजा की पूजा

उत्तराखंड की देवभूमि में चारधाम यात्रा के साथ ही पंच केदार यात्रा भी श्रद्धालुओं की आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पंच केदार भगवान शिव के पांच दिव्य स्वरूपों को समर्पित हैं, जिनका निर्माण पांडवों द्वारा कराया गया था। इनमें केदारनाथ, मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर शामिल हैं। इन पांचों मंदिरों के दर्शन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शिव कृपा प्राप्त होती है। साल 2026 में चारधाम यात्रा के साथ ही पंच केदार यात्रा भी अपनी पूर्णता प्राप्त करेगी।

पंच केदार का धार्मिक महत्व

पंच केदार यात्रा शिव भक्ति का एक अनोखा उदाहरण है। पांडव महाभारत युद्ध के बाद पाप मुक्ति के लिए भगवान शिव की तलाश में उत्तराखंड पहुंचे थे। शिव जी ने उन्हें दर्शन देने से बचने के लिए विभिन्न स्वरूपों में छिपने की कोशिश की, लेकिन अंत में पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इन पांच स्थानों पर अपने शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में विराजमान होने का वरदान दिया। इन पांचों केदारों के दर्शन से मोक्ष प्राप्ति का फल मिलता है।

केदारनाथ धाम

केदारनाथ धाम पंच केदारों में सबसे प्रसिद्ध और प्रथम केदार है। समुद्र तल से 11,657 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव के बैल रूप का पीठ वाला हिस्सा के लिए समर्पित है। यह बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 2026 में केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। यहां दर्शन करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट होते हैं।

मध्यमेश्वर धाम

मध्यमेश्वर धाम रुद्रप्रयाग जिले में चौखंभा शिखर की तलहटी में स्थित है। यहां भगवान शिव के मध्य भाग नाभि की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती जी ने यहां एक रात्रि व्यतीत की थी। 2026 में मध्यमेश्वर के कपाट 21 मई को खुलेंगे। इस धाम के दर्शन से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है।

तुंगनाथ धाम

तुंगनाथ मंदिर भारत का सबसे ऊंचाई (11,470 फीट) पर स्थित शिव मंदिर है। यहां शिव के धड़ की पूजा होती है। पांडवों ने अपनी भक्ति से शिव को प्रसन्न करने के लिए इसका निर्माण कराया था। 2026 में तुंगनाथ के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। यह स्थल शक्ति और साहस का प्रतीक है।

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रुद्रनाथ धाम

रुद्रनाथ धाम चमोली जिले में स्थित है, जहां शिव के मुख की पूजा होती है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है, जहां शिव के मुख स्वरूप की आराधना की जाती है। 2026 में इसके कपाट 18 मई को खुलेंगे।

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कल्पेश्वर धाम

कल्पेश्वर धाम पंच केदारों में एकमात्र ऐसा धाम है, जो पूरे साल खुला रहता है। यहां शिव की जटा की पूजा होती है। दुर्वासा ऋषि ने यहां कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। चमोली जिले में समुद्रतल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 10 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

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पंच केदार यात्रा शिव भक्ति, आस्था और प्रकृति के अद्भुत संगम का प्रतीक है। 2026 में चारधाम यात्रा के साथ यह यात्रा भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगी। सच्ची श्रद्धा के साथ इन पवित्र धामों के दर्शन करने से जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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