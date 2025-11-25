भाग्यशाली और धनवान लोगों के हाथों में होती हैं ये रेखाएं, क्या आपके हाथ में भी है ये रेखा?

Hindustan Hindi News
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इंसान के हाथ में बनी कई रेखाएं उसके स्वभाव, भाग्य और भविष्य का संकेत देती हैं। माना जाता है कि जिन लोगों के हाथ में कुछ खास रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, वे जीवन में सफलता, धन, सम्मान और स्थिरता हासिल करने में दूसरों से आगे रहते हैं।

Tue, 25 Nov 2025 11:05 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इंसान के हाथ में बनी कई रेखाएं उसके स्वभाव, भाग्य और भविष्य का संकेत देती हैं। माना जाता है कि जिन लोगों के हाथ में कुछ खास रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, वे जीवन में सफलता, धन, सम्मान और स्थिरता हासिल करने में दूसरों से आगे रहते हैं। ये रेखाएं न सिर्फ पैसों का योग बताती हैं बल्कि बुद्धि, मेहनत और मौके को पहचानने की क्षमता को भी दर्शाती हैं। अगर इनमें से 2–3 रेखाएं भी आपके हाथ में मौजूद हैं तो हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार आपको जीवन में सफलता और आर्थिक स्थिरता मिलने की संभावना अधिक है। आइए जानते हैं इन शुभ रेखाओं के बारे में और देखें कि क्या आपके हाथ में भी ये रेखाएं मौजूद हैं-

1. भाग्य रेखा-

भाग्य रेखा हथेली के बीचों-बीच नीचे से ऊपर की ओर जाती है। अगर यह रेखा गहरी और सीधी हो तो व्यक्ति अपने करियर में बड़ी सफलता पाता है। ऐसे लोग अपने दम पर पहचान बनाते हैं और जीवन में कई बार अचानक बड़े मौके मिलते हैं।

2. धन रेखा

धन रेखा छोटी उंगली के नीचे (कनिष्ठा उंगली) की ओर मौजूद होती है। अगर यह रेखा साफ दिखे तो व्यक्ति में धन कमाने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे लोग व्यापार, नौकरी और निवेश में समझदारी दिखाकर अच्छा पैसा कमाते हैं।

3. सूर्य रेखा

सूर्य रेखा हथेली के नीचे से अनामिका उंगली की ओर जाती है। स्पष्ट सूर्य रेखा वाले लोग कला, मीडिया, शिक्षा और नेतृत्व के क्षेत्र में चमकते हैं। इनकी किस्मत अक्सर सफलता की ओर ले जाती है और लोग इनकी प्रशंसा करते हैं।

4. लक्ष्मी रेखा

ये रेखा हथेली के मध्य में त्रिकोण, चिह्न या Y-आकार जैसी दिखती है। लक्ष्मी रेखा वाले लोग निवेश में सफल रहते हैं और इन लोगों को अचानक धन लाभ के कई मौके मिलते हैं। इनके पास जीवन में आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है।

5. बुद्धि रेखा

अगर बुद्धि रेखा लंबी, साफ और बिना टूटी हो, तो व्यक्ति का निर्णय लेने का कौशल बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग पैसे को कहां लगाना है और कहां बचाना है- यह खूब समझते हैं। इनकी योजनाएं आर्थिक रूप से सफल रहती हैं।

6. गुरु पर्वत उभार

तर्जनी उंगली के नीचे का उभार यदि मजबूत और चमकदार हो तो यह नेतृत्व, जिम्मेदारी और स्थिर धन का संकेत देता है। ऐसे लोग संगठनों में ऊंचे पद तक पहुंचते हैं और सम्मान प्राप्त करते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

