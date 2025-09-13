palmistry surya rekha in hand meaning in hindi Palmistry: भाग्य का साथ नहीं छोड़ने देती है हथेली की ये रेखा, देखने वाले रह जाते हैं दंग
Palmistry in Hindi: हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार हाथ की रेखाएं काफी जिंदगी से जुड़े कई राज खोल देती है। इसके लिए कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाथ में मौजूद सूर्य रेखा हमारी भाग्य से जुड़ी कई बातों का संकेत देती है।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 02:10 PM
हाथ की लकीरों को देखकर ही पता लग जाता है कि सामने वाले शख्स की किस्मत में क्या-क्या है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में कई ऐसी लकीरें होती हैं जो किसी भी शख्स को रातों रात सफलता का स्वाद चखा सकती हैं। तो वहीं कुछ लकीरों को देखकर पता चल जाता है कि किस्मत में क्या-क्या चीजें आसानी से नहीं मिलने वाली हैं। आज बात करेंगे हथेली में मौजूद सूर्य रेखा की। इस रेखा के चलते लोगों को कम मेहनत करके भी काफी कुछ हासिल हो जाता है। सूर्य रेखा इस इस बात का संकेत देती है कि जिनके हाथ में ये स्पस्ट रूप में मौजूद हो तो उनकी किस्मत कभी उनका साथ नहीं छोड़ती है।

भाग्य खोलती है ऐसी सूर्य रेखा

बता दें कि सूर्य रेखा अनामिका उंगली के नीचे होती है। अनामिका उंगली को रिंग फिंगर के नाम से भी जानते हैं। अगर ये रेखा क्लियर है तो इसका साफ मतलब है कि ऐसे लोगों को जिंदगी के हर मुकाम पर सफलता मिलती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग बाकियों के मुकाबले कम ही मेहनत करें लेकिन उनकी किस्मत साथ दे जाती है। अगर सूर्य रेखा वाला हिस्सा उभरा हुआ है तो ये संकेत देती है कि ऐसे लोगों को खूब मान-सम्मान मिलता है। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी के हाथ में दो सूर्य रेखा हो। ऐसा होना रेयर होता है। जिन लोगों के हाथ में ये रेखा 2 होती है, उन्हें बड़े पद पर काम करने को मिलता है।

हस्त रेखा

सूर्य रेखा ना हो स्पष्ट

कई लोगों के हाथ में सूर्य रेखा या क्लियर नहीं होती है या फिर टेढ़ी-मेढ़ी होती है। ऐसी रेखाएं संकेत देती हैं कि ऐसे लोगों को कुछ भी पाने के लिए डबल मेहनत करनी होगी। जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा क्लियर नहीं है, उन्हें सूर्य देव की पूजा करने से कई लाभ मिलते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग सूर्य मंत्र का जाप करके भी अपनी किस्मत चमका सकते हैं। वैसे सूर्य रेखा के अलावा भाग्य रेखा भी काफी कुछ संकेत देती हैं। ऐसे में इसे देखने से भी काफी क्लैरिटी मिलेगी।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए हस्तरेखा विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)