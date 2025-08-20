palmistry hasth rekha shukra parvat par itra lagane ke fayde Palmistry: हथेली के इस कोने पर लगा लें जरा सा इत्र, चमक उठेगी किस्मत
Palmistry in Hindi: हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हथेली पर बनी हर लकीर हमारे भाग्य और भविष्य को बताती है। वहीं ग्रहों को दर्शाने वाले कुछ पर्वत भी हैं जिनकी बनावट सही हो तो जिंदगी संवर जाती है। आज जानेंगे कि आखिर हथेली के किस पर्वत पर इत्र लगाने से किस्मत तमक जाती है।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 10:38 AM
हाथ की लकीरों को पढ़कर किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में आने वाले उतार-चढ़ाव को समझ सकते हैं। हथेली पर भाग्य, स्वास्थ्य, रिश्तों और सुख समृद्धि से जुड़ी कई रेखाएं होती हैं। हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन रेखाओं की बनावट किसी भी व्यक्ति के बारे में काफी कुछ बयान करती हैं। वहीं हाथों पर 9 ग्रहों से संबंधित पर्वत भी होते हैं। इन पर्वतों का सही अध्ययन करके किसी के भी भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज बात करेंगे कि हथेली पर बने शुक्र पर्वत का मतलब क्या होता है? साथ ही जानेंगे कि इस खास जगह पर इत्र लगाने से क्या फायदे होते हैं?

कहां होता है शुक्र पर्वत?

बता दें कि शुक्र पर्वत हथेली में अंगूठे की ठीक नीचे वाले हिस्से में उभरा वाला हिस्सा होता है। शुक्र पर्वत का संबंध सुख-समृद्धि, प्रेम, आकर्षण और सुंदरता का प्रतीक होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये वाला पार्ट काफी उभरा हुआ है तो उसे जिंदगी में पैसों से जुड़ी कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही ऐसे व्यक्ति को हर तरह की सुख-सुविधा मिलती है। जिस व्यक्ति की हथेली में ये पर्वत थोड़ा दबा हुआ होता है तो वो कई सुख-सुविधाओं से वंचित हो जाता है। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आने लगती हैं। वहीं इस जगह पर कई उलझी हुई लकीरें होना भी अच्छी बात नहीं है।

शुक्र पर्वत पर इत्र लगाने के फायदे

शुक्र पर्वत हमारे शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में इस ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ आसान से उपाय भी किए जा सकते हैं। हथेली के शुक्र पर्वत पर अगर हर शुक्रवार को इत्र लगाया जाए तो ये कई लाभ देता है। ध्यान रखें की इत्र बिना एल्कोहॉल वाला हो। इस उपाय से शुक्र ग्रह मजबूत होने लगेगा और इससे जिंदगी में धन-धान्य, प्रेम और आकर्षण बढ़ने लगेगा। इसके अलावा आप शुक्र को मजबूत करने के लिए गायों को कुछ खिला सकते हैं। साथ ही दृष्टिहीन लोगों की मदद करने से भी आपको खूब लाभ मिलेंगे।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)