Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़हस्तरेखाpalmistry 3 lucky mark on your hand makes you rich according palm reading
Palmistry: हाथों पर बने ये 3 निशान होते हैं लकी, अचानक धन लाभ का देते हैं संकेत

Palmistry: हाथों पर बने ये 3 निशान होते हैं लकी, अचानक धन लाभ का देते हैं संकेत

संक्षेप: हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, हमारे हाथों की रेखाओं में हमारा भविष्य छिपा होता है। हथेली की रेखाएं, चिन्ह और आकृतियां जीवन की हर घटना को दर्शाती हैं। इनमें से कुछ विशेष चिन्ह धन, समृद्धि और अचानक लाभ के योग बनाते हैं। आइए, इन चिन्हों के रहस्य और प्रभाव को समझें।

Mon, 27 Oct 2025 02:51 PMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, हमारे हाथों की रेखाओं में हमारा भविष्य छिपा होता है। हथेली की रेखाएं, चिन्ह और आकृतियां जीवन की हर घटना को दर्शाती हैं। इनमें से कुछ विशेष चिन्ह धन, समृद्धि और अचानक लाभ के योग बनाते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, त्रिकोण, कमल और मछली जैसे तीन चिन्ह बेहद शुभ माने जाते हैं। इनका होना व्यक्ति को धनवान, भाग्यशाली और सम्मानित बनाता है। आइए, इन चिन्हों के रहस्य और प्रभाव को समझें।

धन कोठरी का संकेत है त्रिकोण चिन्ह

हस्तरेखा में त्रिकोण सबसे शुभ चिन्हों में से एक है। जब भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा और मस्तिष्क रेखा मिलकर हथेली में त्रिकोण बनाती हैं, तो इसे धन कोठरी कहते हैं। यह त्रिकोण पूरी तरह बंद होना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा त्रिकोण धन संचय का प्रतीक है। जिनकी हथेली पर यह चिन्ह होता है, वे जीवन भर धन कमाते रहते हैं। व्यापार, नौकरी या निवेश से अपार संपत्ति अर्जित करते हैं। वहीं अगर त्रिकोण के अंदर क्रॉस का निशान हो, तो धन नष्ट होने का खतरा रहता है। ऐसे में सावधानी बरतें और दान-पुण्य करें।

कमल चिन्ह: विष्णु योग का आशीर्वाद

कमल का चिन्ह हथेली में कहीं भी हो, तो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। इसे विष्णु योग कहते हैं, क्योंकि कमल भगवान विष्णु का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। कमल चिन्ह वाले लोग नेतृत्व क्षमता, वाक्पटुता और बुद्धिमत्ता में निपुण होते हैं। ये राजनेता, वक्ता या उद्यमी बनकर सफलता पाते हैं। धन की कभी कमी नहीं होती है और व्यापार फलता-फूलता है, आय के नए स्रोत बनते हैं। जीवन सुख-समृद्धि से भरपूर रहता है।

मछली चिन्ह: अचानक धन लाभ का योग

हथेली के ऊपरी भाग में, मणिबंध के पास जीवन रेखा पर मछली का चिन्ह अत्यंत शुभ है। यह अचानक धन प्राप्ति का संकेत देता है। लॉटरी, इनाम, विदेशी व्यापार या अप्रत्याशित लाभ से धन आता है। ऐसे लोग पैतृक संपत्ति में भी भाग्यशाली होते हैं। समाज में सम्मान मिलता है, लोग इनकी सलाह मानते हैं। मछली चिन्ह वाले व्यक्ति विदेश यात्रा से लाभ कमाते हैं और जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं झेलते हैं।

हस्तरेखा शास्त्र में त्रिकोण, कमल और मछली चिन्ह धन योग के मजबूत संकेत हैं। इनका होना व्यक्ति को अमीर, सम्मानित और भाग्यशाली बनाता है। अगर आपके हाथ में ये चिन्ह हैं, तो ये काफी शुभ है। नियमित पूजा, दान और सकारात्मक कर्म से इनके फल बढ़ाएं।

डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Palmistry Reading Hastrekha Vijnan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने