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Palmistry: कुंडली के अलावा हाथ में कहां है राहु केतु का स्थान, कैसे पता चलेगा राहु शुभ या अशुभ

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Palmistry in hindi: अगर आप समझ रहे हैं राहु केतु आपकी कुंडली में  असर डालते हैं और आपके हाथों की लकीरों से भी राहु केतु का असर होता है। यहां हम आपको इसी के बारे में बताएंगे-

Palmistry: कुंडली के अलावा हाथ में कहां है राहु केतु का स्थान, कैसे पता चलेगा राहु शुभ या अशुभ

काल चक्र की कुंडली में राहु-केतु का असर आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपकी हस्तरेखा के जरिए भी राहु केतु के कारण होता है। सूर्य और शनि पर्वत के नीचे राहु पर्वत होता और इसके नीचे का हिस्सा केतु होता है। हथेली में मस्तिष्क रेखा से नीचे चन्द्र,मंगल, तथा शुक्र से घिरा हुआ जो भूभाग होता है वह राहु क्षेत्र कहलाता है। आपको बता दें कि भाग्य रेखा इसी पर्वत पर से होकर शनि पर्वत की ओर जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका राहु अच्छा है तो व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है। हथेली पर अगर राहु का भाग पुष्ट एवं उन्नत हो तो ऐसा व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा अगर इस जगह पर भाग्य रेखा स्पष्टऔर गहरी होकर भागे बढ़ती है तो वह व्यक्ति जीवन में परोपकारी प्रतिभावान धार्मिक तथा सभी प्रकार से सुख भोगने वाला होता है। यहां आप जानेंगे कि कैसा राहु पर्वत अच्छा नहीं माना जाता है। राहु केतु की और भी परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन यहां हम भाग्यशाली परिस्थिति और सबसे खराब परिस्थति बता रहे हैं। इनको आप समझ सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में

यदि हथेली पर भाग्य रेखा

टूटी हुई हो पर राहु पर्वत विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होती हैं। लेकिन बाद में से हार का सामना करना पड़ सकता है। अगर यह पर्वत अपने स्थान से हटकर हथेली के मध्य में होता है तो जवानी में मुश्किल भरे दिन देखने पड़ते हैं। अगर राहु पर्वत कम उभरा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति चंचल होता है।

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केतु पर्वत कहा है और यह कब शुभ होता है?

पहले जान लें कि केतु कहा हैं, केतु आपकी हथेली में इस पर्वत का स्थान मणिबन्ध के ऊपर शुक्र और चन्द्र के बीच है। यह भाग्य रेखा के शुरू के स्थान के पास होता है। इस ग्रह का फल राहु के समान ही देखा गया है। इस ग्रह का प्रभाव जीवन के पांचवें वर्ष से बीसवें वर्ष तक होता है । अगर आपके हाथ में केतु पर्वत स्वाभाविक रूप से उन्नत एवं पुष्ट होता है तथा माग्य रेखा भी स्पष्ट तथा गहरी हो तो वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है , जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का भोग करता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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