हथेली की ये रेखा खोलती है धन-संपदा का रास्ता, क्या आपके हाथ में भी है ये खास निशान?

संक्षेप:

हस्तरेखा शास्त्र में कौन-सी रेखा देती है हमेशा धन-संपदा? जानिए भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और हृदय रेखा का पैसा, स्थिरता और भविष्य से गहरा संबंध।

Dec 25, 2025 06:44 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
सुबह की भागदौड़, शाम की उलझनें और भविष्य की फिक्र हर इंसान के मन में एक ही सवाल घूमता है, पैसा रहेगा या नहीं। इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश सदियों से हस्तरेखा शास्त्र करता आया है। हाल ही में चर्चा में आए एक वीडियो में दिल और रिश्तों की बात तो हुई ही, अब उसी कड़ी में धन-संपदा से जुड़ी सबसे अहम रेखा का ज़िक्र भी जरूरी हो जाता है।

कौन-सी रेखा से हमेशा धन बना रहता है?

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक भाग्य रेखा (Fate Line) और सूर्य रेखा (Sun Line), ये दोनों रेखाएं मिलकर तय करती हैं कि इंसान के जीवन में पैसा कितनी स्थिरता के साथ आता है और टिकता है।

भाग्य रेखा - मेहनत और स्थायित्व की पहचान

अगर आपकी हथेली के बीचों-बीच से ऊपर की ओर जाती भाग्य रेखा गहरी, साफ और बिना टूटन के है, तो माना जाता है कि व्यक्ति को जीवन में नियमित आय मिलती है। अचानक बड़े नुकसान की संभावना कम रहती है। मेहनत का फल देर से सही, लेकिन स्थायी रूप में मिलता है। ऐसी रेखा वाले लोग अक्सर नौकरी, प्रशासन, प्रबंधन या स्थिर व्यवसाय में आगे बढ़ते हैं।

सूर्य रेखा - नाम, शोहरत और अतिरिक्त आय

अगर आपकी अनामिका (ring finger) के नीचे से ऊपर की ओर जाती सूर्य रेखा स्पष्ट है, तो यह संकेत माना जाता है कि व्यक्ति को मान-सम्मान के साथ धन मिलता है। साइड इनकम, कला, मीडिया, व्यापार या पब्लिक लाइफ से पैसा आता है। जीवन में आर्थिक संतोष बना रहता है। जब भाग्य रेखा और सूर्य रेखा साथ हों तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे धन योग माना जाता है।

ऐसे हाथ वाले लोग कमाने के साथ धन बचाना भी जानते हैं। कर्ज में लंबे समय तक नहीं फंसते हैं।परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां मजबूती से निभाते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

हस्तरेखा शास्त्र आस्था और परंपरा पर आधारित विद्या है, कोई वैज्ञानिक गारंटी नहीं। असली धन-संपदा का आधार आज भी मेहनत, समझदारी और सही फैसले ही हैं। रेखाएं सिर्फ इशारा करती हैं, रास्ता इंसान खुद बनाता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

