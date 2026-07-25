क्या आपके हथेली पर भी बनता है V का निशान? जान लें करियर और पैसों पर इसका असर
Palmistry Reading: क्या आपके हथेली पर भी बनता है V का निशान? हस्तरेखा शास्त्र में इसे विष्णु रेखा कहते हैं। जानिए इसका करियर, धन और सफलता पर क्या असर पड़ता है और किन लोगों को मिलता है विशेष लाभ।
हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाएं व्यक्ति के जीवन के कई रहस्य बताती हैं। कई लोगों की हथेली में V का आकार साफ नजर आता है। इसे विष्णु रेखा कहा जाता है। यदि यह निशान स्पष्ट और बिना कटी हुई हो, तो जीवन में विशेष शुभ फल मिलते हैं। करियर और धन दोनों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है।
V निशान कहां और कैसे दिखता है?
यह निशान आमतौर पर तर्जनी उंगली के नीचे या तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच बनता है। यदि रेखा बिल्कुल साफ हो और कोई अन्य रेखा उसे काट ना रही हो, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। हथेली में यह आकार विष्णु भगवान की कृपा का संकेत देता है। ध्यान से देखने पर यह आसानी से पहचाना जा सकता है।
35 साल बाद खुलता है भाग्य
विष्णु रेखा वाले लोगों को जीवन में लक्ष्य हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन 35 साल की उम्र के बाद भाग्य साथ देने लगता है। इस उम्र के बाद तरक्की के रास्ते खुलते हैं और सफलता कदम चूमने लगती है। मेहनत का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। करियर में स्थिरता और ऊंचाई दोनों आते हैं।
संतुलित और अनुशासित जीवन
ऐसे जातकों का जीवन बहुत संतुलित और अनुशासित होता है। उन्हें दिखावे से कोई लगाव नहीं होता है। मेहनत से कमाए पैसे को जरूरत की जगह ही खर्च करते हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाना इन्हें अच्छी तरह आता है। यही गुण लंबे समय तक सफलता बनाए रखने में मदद करता है।
हार ना मानने वाला स्वभाव
इन लोगों में कभी हार ना मानने का गुण होता है। मुश्किल परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं। चुनौतियों का सामना हिम्मत से करते हैं। देर से ही सही लेकिन अपार सफलता प्राप्त करते हैं। करियर में उतार-चढ़ाव आने पर भी धैर्य नहीं खोते और आगे बढ़ते रहते हैं।
धन की कमी नहीं रहती
विष्णु रेखा वाले जातकों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। ये लोग बहुत अमीर तो नहीं बनते लेकिन जरूरत पड़ने पर धन की कमी कभी नहीं होती। पैसों का प्रवाह बना रहता है और आर्थिक संकट से बच जाते हैं। सही निर्णय और मेहनत से आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। हथेली का यह निशान सुरक्षा और स्थिरता का संकेत देता है।
हथेली पर V का स्पष्ट निशान होना शुभ संकेत है। यह करियर में देर से लेकिन मजबूत सफलता और पैसों में स्थिरता का वादा करता है। अगर आपके हाथ में भी यह निशान है तो संघर्ष जारी रखें, सफलता जरूर मिलेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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