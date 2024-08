हथेली में ये निशान 35 की उम्र के बाद चमकाता है भाग्य, ऐसे लोग खूब कमाते हैं धन-दौलत

What does the V line mean in palmistry- हस्त रेखा शास्त्र कहता है कि हाथ की लकीरों से भी व्यक्ति के भूत, भविष्य व वर्तमान का पता लगता है। हथेली की रेखाएं व्यक्ति की सफलता की जानकारी देती हैं। इन रेखाओं जातक से आर्थिक उन्नति व आय के साधनों का पता चलता है। हस्त रेखा शास्त्र कहता है कि किसी व्यक्ति के हाथ में वी(V) का निशान होता है, तो वह बहुत ही भाग्यशाली होता है।