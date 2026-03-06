Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Palmistry: क्या आपके हाथ में मौजूद V का निशान देता है कोई खास संकेत? जानिए लकी है या नहीं

Mar 06, 2026 04:01 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Palmistry Reading: हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से हाथ की रेखाओं और कुछ निशान की बनावट हमारे बारे में काफी कुछ बयान करती हैं। आज जानते हैं कि अगर हाथ में V का निशान बना हो तो इसके क्या मायने हैं?

Palmistry: क्या आपके हाथ में मौजूद V का निशान देता है कोई खास संकेत? जानिए लकी है या नहीं

V mark meaning in Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से हमारे हाथ में बनी हर एक रेखा और निशान का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। शास्त्र के अनुसार अगर हाथ की रेखाओं और इन निशानों का अध्ययन कर लिया जाए तो किसी शख्स की कुंडली भी देखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से ज्योतिष शास्त्र में किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए उसकी कुंडली की जरूरत होती है। वहीं अंकशास्त्र में जन्मतिथि का पता होना जरूरी हैं। हालांकि हस्तरेखा शास्त्र में हाथ की लकीरों को देखकर की सब कुछ जाना जा सकता है। शास्त्र की मानें तो हाथ में कई ऐसे निशान होते हैं जो किसी ना किसी अक्षर से मिलते हैं। ऐसा ही एक अक्षर है V।

क्या होता है V का मतलब

हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से अगर किसी के हाथ में V का निशान होता है तो उसे काफी शुभ माना जाता है। हालांकि इसकी प्लेसमेंट का सही होना जरूरी है। ये निशान कहीं पर भी हो सकता है लेकिन अगर ये निशान मध्यमा और तर्जनी उंगली के बीच होता है तो ये अत्यंत शुभ होता है। इसके अलावा अगर ये कहीं और बना हुआ है तो इसका लाभ उतना नहीं होगा। ये हर किसी के हाथ में नहीं होता है, लेकिन जब ये होता है समझिए कि उस इंसान की किस्मत बहुत अच्छी है।

इस उम्र में मिलती है सफलता

अगर किसी के हाथ में V का निशान है तो हस्तरेखा शास्त्र की दुनिया में ऐसा शख्स काफी लकी है। हाथ में इस निशान का होना काफी लकी माना जाता है। हालांकि इन लोगों को सक्सेस थोड़ी देर से मिलती है। शास्त्र के हिसाब से 35 साल की उम्र के बाद ऐसे लोग जिंदगी में अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। इससे पहले की जिंदगी में वो जितनी मेहनत करते हैं, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ये लोग जिस भी फील्ड में हाथ डालें, वहां अच्छा ही करते हैं। किसी भी चीज में ये लोग खुद को पूरी तरह से झौंक देते हैं और इसी वजह से उनके पास वो सब कुछ होता है जो वो चाहते हैं।

जिंदगी में आता है बैलेंस

हाथ में अगर V का निशान हैं तो ऐसे लोग अपनी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं। इसी वजह से इनकी जिंदगी में परेशानियां कम ही आती हैं। इनकी जिंदगी में भी क्वालिटी लोग ही होते हैं। ये दोस्तों का चुनाव बहुत सोच-समझकर करते हैं।

ये भी पढ़ें:हस्तरेखा शास्त्र: हाथ का ये निशान होता है लकी, धन संपत्ति की नहीं होती है कमी
ये भी पढ़ें:हस्तरेखा शास्त्र: चालाक और धूर्त व्यक्ति की निशानी होता है ऐसा बुध पर्वत
ये भी पढ़ें:हस्तरेखा शास्त्र: हथेली पर बना सूर्य पर्वत खोलता है आपके कई राज

गलत चीजों से रहते हैं दूर

हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से जिस व्यक्ति के हाथ में ये निशान होता है, वो काफी डिस्प्लिन में रहना पसंद करते हैं। गलत आदतें इनके आसपास भी नहीं होती हैं। अगर कोई चीज गलत है तो वो उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर इन्हें एहसास होता है कि सामने वाला शख्स इनकी एनर्जी के लिए सही नहीं है तो ऐसे लोग इन लोगों को खुद से दूर कर देते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए हस्तरेखा शास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
Palmistry Reading Hast Rekha
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने