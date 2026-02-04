Palmistry: हथेली पर बना सूर्य पर्वत खोलता है आपके कई राज, हस्तरेखा का ये संकेत ना करें नजरअंदाज

संक्षेप: Surya Parvat: हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से हमारे हाथ में मौजूद सूर्य पर्वत हमारे बारे में काफी कुछ कहता है। नीचे विस्तार से जानें इसके बारे में…

ज्योतिष और अंक शास्त्र की तरह ही हस्तरेखा शास्त्र के माध्यम से भी भविष्य से जुड़े संकेत जाने जा सकते हैं। इस शास्त्र के हिसाब से हमारी हथेली पर बनी हर एक रेखाएं और निशान हमारे बारे में काफी कुछ बयान करती हैं। बता दें कि हमारी हथेली में कई रेखाओं के अलावा कुछ पर्वत भी बने होते हैं। इनकी मदद से स्वभाव से लेकर भविष्य से जुड़ी कई बातों को समझ सकते हैं। हाथ में जीवन रेखा से लेकर मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा होती है। इसी के साथ शुक्र से लेकर सूर्य और चंद्र पर्वत होते हैं। आज बात करेंगे सूर्य पर्वत के बारे में और बारीकी से समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और ये किस-किस प्रकार के होते हैं और इनके क्या संकेत हैं?

हथेली में कहां होता है सूर्य पर्वत? अपनी हथेली में आप पहले अनामिका उंगली को देखें। इसे रिंग फिंगर के नाम से जानते हैं। इस उंगली के ठीक नीचे ही सूर्य पर्वत होता है। इस पर्वत के माध्यम से हमें पता चल पाता है कि जिंदगी में किसी सफलता मिलेगी और मान-सम्मान कितना मिलता है? साथ ही ये हमें हमारी सेहत, एनर्जी और कॉन्फिडेंस से जुड़े संकेत भी देता है। अगर सूर्य पर्वत सही हो और उभरा हुआ हो तो इसे अच्छा माना जाता है लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी बदलाव हो तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

सूर्य पर्वत के संकेत उभरा हुआ सूर्य पर्वत- वैसे तो सूर्य पर्वत हर किसी की हथेली में होता है लेकिन अगर ऐसा ना हो तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही साधारण सी जिंदगी जीता है। अगर ये पूर्ण रूप से विकसित और गुलाबी रंग लिए हुए हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद हासिल करता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव होता है। ये लोग मुख्य रूप से कलाकार, चित्रकार या फिर संगीतकार बनते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार सूर्य पर्वत ऐसा हो तो ऐसे व्यक्ति ईमानदारी के साथ जिंदगी बिताते हैं और इन्हें लग्जरी पसंद होती है। अगर ऐसे व्यक्ति का गुरु ग्रह भी अच्छा निकल जाए तो ऐसे लोग ज्ञान और चिंतन के क्षेत्र में अच्छा करते हैं।

दबा हुआ सूर्य पर्वत- जिसके हाथ में सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो ऐसे लोग मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल होंगे। साथ ही ऐसे लोग बुझे-बुझे से लगेंगे और उनमें कोई भी तेज नहीं होगा।

झुका हुआ सूर्य पर्वत- अगर हाथ में सूर्य पर्वत शनि की ओर झुका हुआ होता है तो ऐसे लोग एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही ये लोग ज्यादा समय निराशावादी भावना से ही घिरे रहते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी में पैसों की कमी हमेशा रहती है। अगर ये बुध की ओर झुका हुआ हो तो ऐसे लोगों को समाज में खूब मान-सम्मान मिलता है। वहीं अगर इसके आसपास ज्यादा रेखाएं होती हैं तो ऐसे लोग हमेशा बीमार ही रहते हैं।