Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़palmistry surya parvat meaning types and effects hath me surya rekha ka matlab
Palmistry: हथेली पर बना सूर्य पर्वत खोलता है आपके कई राज, हस्तरेखा का ये संकेत ना करें नजरअंदाज

Palmistry: हथेली पर बना सूर्य पर्वत खोलता है आपके कई राज, हस्तरेखा का ये संकेत ना करें नजरअंदाज

संक्षेप:

Surya Parvat: हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से हमारे हाथ में मौजूद सूर्य पर्वत हमारे बारे में काफी कुछ कहता है। नीचे विस्तार से जानें इसके बारे में…

Feb 04, 2026 06:23 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ज्योतिष और अंक शास्त्र की तरह ही हस्तरेखा शास्त्र के माध्यम से भी भविष्य से जुड़े संकेत जाने जा सकते हैं। इस शास्त्र के हिसाब से हमारी हथेली पर बनी हर एक रेखाएं और निशान हमारे बारे में काफी कुछ बयान करती हैं। बता दें कि हमारी हथेली में कई रेखाओं के अलावा कुछ पर्वत भी बने होते हैं। इनकी मदद से स्वभाव से लेकर भविष्य से जुड़ी कई बातों को समझ सकते हैं। हाथ में जीवन रेखा से लेकर मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा होती है। इसी के साथ शुक्र से लेकर सूर्य और चंद्र पर्वत होते हैं। आज बात करेंगे सूर्य पर्वत के बारे में और बारीकी से समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और ये किस-किस प्रकार के होते हैं और इनके क्या संकेत हैं?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हथेली में कहां होता है सूर्य पर्वत?

अपनी हथेली में आप पहले अनामिका उंगली को देखें। इसे रिंग फिंगर के नाम से जानते हैं। इस उंगली के ठीक नीचे ही सूर्य पर्वत होता है। इस पर्वत के माध्यम से हमें पता चल पाता है कि जिंदगी में किसी सफलता मिलेगी और मान-सम्मान कितना मिलता है? साथ ही ये हमें हमारी सेहत, एनर्जी और कॉन्फिडेंस से जुड़े संकेत भी देता है। अगर सूर्य पर्वत सही हो और उभरा हुआ हो तो इसे अच्छा माना जाता है लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी बदलाव हो तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:हस्तरेखा: करोड़पति बनने का संकेत देती है ये रेखा, जानें क्या है मनी ट्रांयगल?
ये भी पढ़ें:हस्तरेखा: शुक्र पर्वत को ऐसे करें मजबूत, मिलेगी ऐशो आराम की जिंदगी
ये भी पढ़ें:हस्त रेखा: हाथ में हो ये रेखा तो बार-बार मिलता है धोखा, हमेशा बरतें इस चीज में स
ये भी पढ़ें:हस्तरेखा शास्त्र: लव या फिर अरैंज? हाथ की ये रेखा बताती है कैसी होगी आपकी शादी
ये भी पढ़ें:हस्तरेखा शास्त्र: खर्चों से हो गए हैं परेशान? जिम्मेदार है हाथ की ये रेखा

सूर्य पर्वत के संकेत

उभरा हुआ सूर्य पर्वत- वैसे तो सूर्य पर्वत हर किसी की हथेली में होता है लेकिन अगर ऐसा ना हो तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही साधारण सी जिंदगी जीता है। अगर ये पूर्ण रूप से विकसित और गुलाबी रंग लिए हुए हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद हासिल करता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव होता है। ये लोग मुख्य रूप से कलाकार, चित्रकार या फिर संगीतकार बनते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार सूर्य पर्वत ऐसा हो तो ऐसे व्यक्ति ईमानदारी के साथ जिंदगी बिताते हैं और इन्हें लग्जरी पसंद होती है। अगर ऐसे व्यक्ति का गुरु ग्रह भी अच्छा निकल जाए तो ऐसे लोग ज्ञान और चिंतन के क्षेत्र में अच्छा करते हैं।

दबा हुआ सूर्य पर्वत- जिसके हाथ में सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो ऐसे लोग मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल होंगे। साथ ही ऐसे लोग बुझे-बुझे से लगेंगे और उनमें कोई भी तेज नहीं होगा।

झुका हुआ सूर्य पर्वत- अगर हाथ में सूर्य पर्वत शनि की ओर झुका हुआ होता है तो ऐसे लोग एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही ये लोग ज्यादा समय निराशावादी भावना से ही घिरे रहते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी में पैसों की कमी हमेशा रहती है। अगर ये बुध की ओर झुका हुआ हो तो ऐसे लोगों को समाज में खूब मान-सम्मान मिलता है। वहीं अगर इसके आसपास ज्यादा रेखाएं होती हैं तो ऐसे लोग हमेशा बीमार ही रहते हैं।

सोर्स: कीरो हस्तरेखा विज्ञान, आबिद रिजवी

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए हस्तरेखा विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Palmistry Reading Hast Rekha
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने