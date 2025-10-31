Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़palmistry sukra parvat real meaning in hast rekha
हस्तरेखा: हथेली में छिपा होता है लग्जरी लाइफ का राज, जानें कैसा शुक्र पर्वत होता है लकी?

हस्तरेखा: हथेली में छिपा होता है लग्जरी लाइफ का राज, जानें कैसा शुक्र पर्वत होता है लकी?

संक्षेप: Sukra Paravat Pamistry Reading: हाथ की रेखाओं को पढ़कर किसी भी इंसान के भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। हाथ में शुक्र पर्वत लग्जरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। जानते हैं इसके बारे में और भी डिटेल्स…

Fri, 31 Oct 2025 01:57 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हाथ की लकीरें किसी भी इंसान के जिंदगी की किताब हैं। कहा जाता है कि इन लकीरों को पढ़कर किसी भी इंसान की तकदीर को भी पढ़ा जा सकता है। हाथ पर बनी लकीरें और निशान कई ऐसे हिंट देती हैं, जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में क्या-क्या हो सकता है? हथेली में भाग्य, जीवन और विवाह से संबंधित रेखाएं होती हैं जोकि जिंदगी के अहम पड़ावों को दर्शाती हैं। इसी तरह ही हथेली में बुध, शुक्र और गुरु समेत कई पर्वत होते हैं, जोकि इंसान की जिंदगी में आने वाले उतार-चढ़ाव को बताते हैं। वहीं कुछ निशान भी होते हैं जिनको अगर सही से समझा जाए तो किसी के भविष्य में होने वाली चीजों का अंदाज एकदम सटीक तरीके से लगाया जा सकता है। आज बात करेंगे शुक्र पर्वत के बारे में और जानेंगे कि अगर यहां पर गोलाकार निशान या उभार हो तो क्या फायदे मिलते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुक्र ग्रह से है खास संबंध

हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से शुक्र पर्वत शुक्र ग्रह को ही रिप्रेजेंट करता है। इसे सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुखों से जोड़कर देखा जाता है। शुक्र पर्वत हथेली के अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा होता है। अगर शुक्र पर्वत पर उभार या गोलाकार सा निशान है तो समझ जाइए कि आने वाले दिनों में आप लग्जरी चीजों से घिरे होंगे। इसका एक मतलब ये भी होता है कि जिंदगी में भौतिक सुखों की कमी नहीं होगी। यहां तक कि वर्तमान में भी इंसान के पास वो हर चीज होती है जो अमूनन हर किसी के पास नहीं होती है। ऐसे में शुक्र पर्वत का उभार किसी भी इंसान की जिंदगी को आम से खास बना सकता है।

ये भी पढ़ें:मोबाइल से सत्संग सुनने से फल मिलता है? जानें क्या बोले प्रेमानंद महाराज

लकी होते हैं ऐसे लोग

शुक्र पर्वत का सीधा-सीधा संबंध शुक्र ग्रह से होता है और इसका असर इंसान की जिंदगी पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए लोग कई तरह के उपाय भी करते हैं। इसके मजबूत होने से इंसान को हमेशा लग्जरी वाली चीजें ही लुभाती हैं। वहीं ऐसे इंसान को भोल-विलास की चीजें ही पसंद आती है। अगर शुक्र पर्वत उभरा हुआ होता है तो ऐसा इंसान रोमांटिक होता है और ऐसे लोग आसानी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी जिंदगी में प्यार और लग्जरी की कोई कमी नहीं होती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए हस्तरेखा विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Palmistry Reading Hast Rekha
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने