कुंडली देखने की जरूरत नहीं! हथेली की ये रेखा बताएगी शनि शुभ हैं या अशुभ

Palmistry Tips for Shani: बिना कुंडली के जानें हथेली की शनि रेखा और शनि पर्वत से कि शनि शुभ हैं या अशुभ। पढ़ें भाग्य रेखा के संकेत और शनि दोष निवारण के आसान उपाय।

ज्योतिष में शनि देव को कर्म, न्याय, अनुशासन और जीवन के संघर्षों का कारक माना जाता है। कुंडली में शनि की स्थिति देखकर व्यक्ति के जीवन पर उनके प्रभाव का आकलन किया जाता है। लेकिन हस्तरेखा शास्त्र में भी शनि की स्थिति जानने के कुछ संकेत बताए गए हैं। इसके लिए हथेली में मौजूद शनि पर्वत और भाग्य रेखा को देखा जाता है। मान्यता है कि इनकी बनावट और स्थिति से व्यक्ति के जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव, संघर्ष और सफलता के बारे में संकेत मिलते हैं। आइए जानते हैं हथेली की कौन-सी रेखा शनि से जुड़ी होती है और इसके आधार पर शुभ-अशुभ प्रभाव कैसे समझे जाते हैं।

हथेली में कहां होती है शनि रेखा? हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली के मध्य भाग से निकलकर मध्यमा उंगली की ओर जाने वाली लंबी रेखा को भाग्य रेखा या शनि रेखा कहा जाता है। हाथ की सबसे लंबी उंगली मध्यमा होती है और इसके ठीक नीचे का उभरा हुआ हिस्सा शनि पर्वत कहलाता है। सामुद्रिक शास्त्र में इस पर्वत का संबंध शनि ग्रह से माना गया है। भाग्य रेखा की लंबाई, गहराई और स्पष्टता देखकर व्यक्ति के जीवन में कर्म, मेहनत और उपलब्धियों से जुड़े संकेतों का आकलन किया जाता है।

साफ और बिना टूटे भाग्य रेखा देती है शुभ संकेत हस्तरेखा की मान्यताओं के अनुसार, अगर हथेली में भाग्य रेखा साफ, गहरी और बिना किसी रुकावट के शनि पर्वत तक पहुंचती है, तो इसे अच्छा संकेत माना जाता है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति को जीवन में मेहनत का फल मिलने और आगे बढ़ने के अवसर मिलने की मान्यता है। माना जाता है कि शनि का सहयोग मिलने से व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है। इसके विपरीत, भाग्य रेखा का बीच में टूटना या कमजोर होना जीवन में रुकावटों और संघर्षों का संकेत माना जाता है।

जीवन रेखा से निकलकर शनि पर्वत तक जाए रेखा हस्तरेखा शास्त्र में जीवन रेखा से निकलकर शनि पर्वत की ओर बढ़ने वाली रेखा को भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसे शनि की उपरेखा कहा जाता है। मान्यता है कि अगर यह रेखा स्पष्ट रूप से शनि पर्वत तक पहुंचती है, तो व्यक्ति को मेहनत के बाद सफलता और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं, रेखा बीच में ही रुक जाए या कमजोर पड़ जाए तो जीवन में अधिक संघर्ष का संकेत माना जाता है। हालांकि, इसका फल जानने के लिए हथेली की दूसरी रेखाओं और पर्वतों की स्थिति भी देखी जाती है।

गुरु पर्वत से शनि पर्वत तक सीधी रेखा का संकेत हथेली में गुरु पर्वत तर्जनी उंगली के नीचे और शनि पर्वत मध्यमा उंगली के नीचे स्थित होता है। हस्तरेखा की मान्यताओं के अनुसार, अगर गुरु पर्वत से शनि पर्वत तक एक सीधी और स्पष्ट रेखा दिखाई दे, तो इसे विशेष शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी रेखा व्यक्ति को जीवन के बाद के वर्षों में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की ओर इशारा करती है। कुछ मान्यताओं में इसे शनि के शश महापुरुष राजयोग से भी जोड़ा जाता है। हालांकि, यह राजयोग वास्तव में कुंडली में शनि की विशेष स्थिति से बनता है।

भाग्य रेखा पर द्वीप का निशान देता है अशुभ संकेत हथेली में भाग्य रेखा पर द्वीप यानी टापू जैसी आकृति बनना हस्तरेखा शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। अगर ऐसा निशान रेखा के शुरुआती हिस्से में हो, तो इसे बचपन की परेशानियों से जोड़ा जाता है। मध्य भाग में द्वीप होने पर युवावस्था और अंतिम हिस्से में होने पर बुढ़ापे में स्वास्थ्य या जीवन से जुड़ी कठिनाइयों का संकेत माना जाता है। कुछ मान्यताओं में इसे कानूनी विवाद और कारावास जैसी परिस्थितियों से भी जोड़ा गया है। हालांकि, केवल एक निशान देखकर पूरा फलादेश नहीं किया जाता। शनि पर्वत और दूसरी रेखाओं का अध्ययन भी जरूरी माना जाता है।

हथेली में मौजूद शनि रेखा और शनि पर्वत की स्थिति व्यक्ति के कर्मों और भाग्य के ताने-बाने को स्पष्ट रूप से उजागर करती है। यदि हथेली की रेखाएं और जन्मपत्री के ग्रह एक जैसा संकेत दें, तो फलादेश सौ फीसदी सटीक बैठता है।