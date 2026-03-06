Hindustan Hindi News
हस्तरेखा शास्त्र: जीवनभर करना पड़ेगा संघर्ष या भाग्य देगा साथ, शनि पर्वत से जानें सबकुछ

Mar 06, 2026 10:09 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
हस्तरेखा शास्त्र में शनि पर्वत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मध्यमा उंगली (मिडिल फिंगर) के ठीक नीचे स्थित उभरा हुआ भाग होता है।

हस्तरेखा शास्त्र: जीवनभर करना पड़ेगा संघर्ष या भाग्य देगा साथ, शनि पर्वत से जानें सबकुछ

हस्तरेखा शास्त्र में शनि पर्वत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मध्यमा उंगली (मिडिल फिंगर) के ठीक नीचे स्थित उभरा हुआ भाग होता है। शनि ग्रह कर्म, अनुशासन, धैर्य, संघर्ष और न्याय का प्रतीक है। शनि पर्वत की स्थिति, उभार, रेखाएं और चिह्न व्यक्ति के जीवन में मेहनत, सफलता, भाग्य और चुनौतियों का संकेत देते हैं। यदि यह संतुलित हो तो भाग्य साथ देता है, अन्यथा जीवनभर संघर्ष करना पड़ सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं शनि पर्वत के विभिन्न रूप और उनके प्रभाव।

शनि पर्वत क्या है और कहां स्थित होता है?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, शनि पर्वत हथेली के बीच में मध्यमा उंगली के मूल पर होता है। यह भाग्य रेखा (शनि रेखा) का अंतिम बिंदु भी होता है। यह पर्वत व्यक्ति के कर्म फल, मेहनत, जिम्मेदारी और जीवन की स्थिरता को दर्शाता है। शनि पर्वत का अच्छा विकास होने पर व्यक्ति अनुशासित, मेहनती और न्यायप्रिय होता है। यह जीवन में संघर्ष और सफलता का बैलेंस दिखाता है।

संतुलित और उभरा हुआ शनि पर्वत

यदि शनि पर्वत हल्का उभरा हुआ, संतुलित और न तो बहुत दबा हो न अत्यधिक उभरा, तो यह शुभ संकेत है। ऐसे व्यक्ति धैर्यवान, मेहनती और जिम्मेदार होते हैं।

प्रभाव: जीवन में भाग्य साथ देता है, मेहनत का फल जल्दी मिलता है, करियर में स्थिरता और सम्मान प्राप्त होता है। संघर्ष कम होता है और सफलता आसानी से मिलती है। ऐसे लोग समाज में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं।

अत्यधिक उभरा या दबा हुआ शनि पर्वत

अगर शनि पर्वत बहुत ज्यादा उभरा हो तो व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी, अकेलापन पसंद करने वाला और कभी-कभी कठोर हो सकता है।

प्रभाव: जीवन में संघर्ष अधिक रहता है, मानसिक तनाव, देरी से सफलता और बाधाएं आती हैं। यदि पर्वत दबा या सपाट हो तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, भाग्य कम साथ देता है, सफलता देर से मिलती है। स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है।

शनि पर्वत पर रेखाएं और चिह्नों के प्रभाव

  • स्पष्ट सीधी रेखा: भाग्य रेखा मजबूत होने पर सफलता, स्थिरता और धन प्राप्ति का संकेत।
  • ट्रिशूल या स्टार: अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति और लोकप्रियता मिलती है।
  • क्रॉस, जालीदार या टूटी रेखाएं: जीवन में बाधाएं, तनाव, देरी, संघर्ष और दुर्भाग्य।
  • मछली, वर्ग या त्रिभुज: धन-संपत्ति, नाम-यश और शनि देव की विशेष कृपा।

ये चिह्न बताते हैं कि संघर्ष रहेगा या भाग्य साथ देगा।

शनि पर्वत से जीवन के संघर्ष और भाग्य का पता कैसे लगाएं?

शनि पर्वत मजबूत होने पर मेहनत और कर्म से सफलता मिलती है, भाग्य साथ देता है। कमजोर होने पर जीवनभर संघर्ष, देरी और चुनौतियां रहती हैं। अगर पर्वत पर शुभ चिह्न हों, तो अचानक लाभ और प्रसिद्धि मिल सकती है। कमजोर शनि पर्वत को मजबूत करने के लिए शनिवार को तिल-तेल दान करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र जपें और काले वस्त्र दान करें। नियमित मेहनत और अनुशासन से भाग्य बदला जा सकता है।

शनि पर्वत से जीवन का पूरा रहस्य खुल जाता है। अपनी हथेली जांचें और यदि कमजोर हो तो उपाय अपनाकर भाग्य को मजबूत बनाएं। शनि देव की कृपा से संघर्ष कम होकर सफलता मिलेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

