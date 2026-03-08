Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हस्तरेखा शास्त्र: हथेली पर तिल का होना क्या संकेत देता है? जानिए इसके बारे में सबकुछ

Mar 08, 2026 05:09 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हथेली पर तिल जन्मजात या बाद में बन सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव जीवन भर रहता है। सामुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, तिल और बिंदु का रंग, आकार, स्थान और गहराई से उनका फल अलग-अलग होता है।

हस्तरेखा शास्त्र: हथेली पर तिल का होना क्या संकेत देता है? जानिए इसके बारे में सबकुछ

हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं के साथ-साथ बिंदु और तिल का भी विशेष महत्व है। ये निशान व्यक्ति के जीवन में शुभ-अशुभ घटनाओं, स्वास्थ्य, धन, संबंधों और भाग्य के संकेतक माने जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, तिल और बिंदु का रंग, आकार, स्थान और गहराई से उनका फल अलग-अलग होता है। सफेद या हल्के बिंदु अक्सर उन्नति देते हैं, जबकि काले तिल शुभ-अशुभ दोनों हो सकते हैं। हथेली पर तिल जन्मजात या बाद में बन सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव जीवन भर रहता है। आइए विस्तार से जानते हैं प्रमुख स्थानों पर तिल और बिंदु का अर्थ।

बिंदुओं के रंग से मिलते संकेत

हस्तरेखा शास्त्र में बिंदुओं का रंग बहुत महत्वपूर्ण है। सफेद रंग का बिंदु अत्यंत शुभ माना जाता है, जो उन्नति, सफलता और सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है। लाल बिंदु स्वास्थ्य समस्याओं, विशेषकर रक्त या आंत संबंधी परेशानियों का सूचक होता है। पीला बिंदु शरीर में रक्ताल्पता (एनीमिया) या कमजोरी का इशारा करता है। काला बिंदु या तिल धन लाभ का प्रतीक हो सकता है, लेकिन स्थान पर निर्भर करता है। यदि बिंदु शुक्र पर्वत पर हो तो कान संबंधी बीमारियां, जीवन रेखा पर लाल बिंदु आंत विकार, हृदय रेखा पर काला बिंदु हृदय रोग और बुध पर्वत पर बिंदु पित्त दोष का संकेत देते हैं। ये बिंदु अक्सर स्वास्थ्य चेतावनी के रूप में देखे जाते हैं।

सूर्य पर्वत पर काला तिल

सूर्य पर्वत अनामिका उंगली के नीचे स्थित होता है, जो यश, सम्मान, पद और सूर्य से जुड़े मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। यहां काला तिल होना अशुभ माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, ऐसे व्यक्ति को मान-सम्मान में कमी, समाज में तिरस्कार या अपमान का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी कामों या प्रतिष्ठा से जुड़े क्षेत्रों में बाधाएं आती हैं। हालांकि, यदि तिल हल्का या छोटा हो तो प्रभाव कम होता है। ऐसे लोगों को सूर्य उपाय जैसे सूर्य को अर्घ्य देना या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ लाभकारी हो सकता है।

चंद्र पर्वत पर काला तिल

चंद्र पर्वत हथेली के नीचे, करतल के किनारे पर होता है, जो चंद्रमा से जुड़ा है और कल्पना, भावनाएं, यात्रा और जल तत्व को दर्शाता है। यहां काला तिल होने पर विवाह में विलंब, जल संबंधी रोग (जैसे मूत्र या किडनी की समस्या) या भावनात्मक अस्थिरता का संकेत मिलता है। व्यक्ति का मन चंचल रहता है और कभी-कभी जल दुर्घटना या यात्रा में परेशानी हो सकती है।

मध्यमा उंगली या शनि पर्वत पर तिल

मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत होता है, जो कर्म, मेहनत और भाग्य का कारक है। यहां तिल होने पर जीवन में बाधाएं, सफलता में विलंब और परिवारिक कलह का योग बनता है। व्यापार या नौकरी में लगातार संघर्ष रहता है, उन्नति धीमी होती है। व्यक्ति को मेहनत के बावजूद फल देर से मिलता है। हालांकि, तिल गहरा और स्पष्ट हो, तो दीर्घकालिक स्थिरता भी दे सकता है। ऐसे लोगों को शनिवार के व्रत या शनि मंत्र जाप से लाभ होता है।

हथेली के बीचों-बीच या मुट्ठी में तिल

हथेली के ठीक केंद्र में तिल होना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर मुट्ठी बंद करने पर तिल अंदर छिप जाए, तो व्यक्ति धनवान होता है, धन कभी कम नहीं होता है। ऐसे लोग हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त करते हैं, भाग्य उनके साथ रहता है। सामुद्रिक शास्त्र में इसे 'धन तिल' कहा जाता है। मुट्ठी के बाहर रहने पर धन आता है, लेकिन टिकता नहीं। यह तिल जीवन में अकूत संपत्ति और सुख-समृद्धि का प्रतीक है।

मस्तिष्क रेखा या अन्य प्रमुख रेखाओं पर तिल

मस्तिष्क रेखा पर तिल होने पर सिर या मस्तिष्क में चोट, मानसिक तनाव या अपनों से झगड़े का संकेत मिलता है। व्यक्ति चिंताग्रस्त रहता है। अन्य रेखाओं पर तिल अलग-अलग फल देते हैं - जैसे हृदय रेखा पर स्वास्थ्य समस्या या जीवन रेखा पर आयु प्रभाव। तिल का रंग और आकार भी महत्वपूर्ण है, काला तिल मजबूत प्रभाव देता है।

ये भी पढ़ें:चैत्र माह में क्या करें और क्या नहीं? इन गलतियों से झेलने पड़ेंगे गलत परिणाम
ये भी पढ़ें:Papmochani Ekadashi 2026: 14 या 15 मार्च कब रखा जाएगा पापमोचिनी एकादशी व्रत?
ये भी पढ़ें:Chaitra Navratri 2026: 9 दिन की होगी नवरात्रि, डोली में होगा माता का आगमन

हस्तरेखा शास्त्र में तिल और बिंदु केवल शारीरिक निशान नहीं, बल्कि कर्म और भाग्य के दर्पण हैं। इनका सही विश्लेषण किसी विशेषज्ञ से करवाएं और शुभ फल बढ़ाने के लिए उपाय अपनाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Palmistry Reading Hastrekha Vijnan
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने